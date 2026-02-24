  • Hindi
  • Viral
  • Shadi Ka Viral Video Groom Sudden Beat Bride After Garland Exchange Then What Happened Next You Can Not Imagine

जयमाला होते ही दुल्हन को मारने लगा दूल्हा, बचाने आए पिता और भाई को भी पटक दिया | देखें VIDEO

Dulhan Ka Video: वीडियो में दुल्हन बताती है कि जयमाला की रस्म पूरी होते ही दूल्हे ने उसे पीटना शुरू कर दिया. इससे स्टेज पर हंगामा शुरू हो गया जो बाद में लड़ाई में बदल गया.

Published date india.com Updated: February 24, 2026 7:45 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Bride Groom Video
दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Bride Groom Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दुल्हन से जुड़ा वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें दुल्हन ने दूल्हे पर मारपीट का आरोप लगाया है. दुल्हन ने बताया कि दूल्हे ने जयमाला की रस्म पूरी होते ही उसे पीटना शुरू कर दिया. दुल्हन को बचाने आए पिता के साथ भी दूल्हे ने मारपीट की. इतना ही नहीं दूल्हे ने दुल्हन के भाई को भी उठाकर पटक दिया. मगर खुशी-खुशी बारात लेकर आए दूल्हे ने ऐसा क्यों किया? दुल्हन ने ऑन कैमरा पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है.

दुल्हन ने क्या बताया

दुल्हन ने बताया कि जयमाला होते ही दूल्हा उसे पीटने लगा. दूल्हे ने उसे बहुत तेज लात मारी, इससे लड़ाई शुरू हो गई. विवाह टूटने के बाद दुल्हन ने बताया कि दूल्हे ने उसके पिता को भी खूब पीटा. इतना ही नहीं उसने भाई और मम्मी के साथ भी खूब मारपीट की. दुल्हन कहती है कि दूल्हे को पूरा दहेज मिलने के बाद उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया. एक सवाल के जवाब में दुल्हन ने बताया कि उसका नाम निशा है और विशाल से उसकी शादी तय हुई थी.

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

करीब आधा मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि विवाह टूटने के बाद दुल्हन अपने घर में बैठी है. शादी टूटने का दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आता है. इधर वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि अगर उनके गांव में ऐसा होता तो बारात को बिना विवाह किए किसी भी हाल में नहीं जाने देते.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

इधर कमेंट में एक यूजर ने दावा किया किय बारात खाली हाथ नहीं लौटी थी. दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाह संपन्न हुआ था. हालांकि इस मारपीट में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई दोनों पक्षों ने मिलकर की थी. मालूम हो वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

