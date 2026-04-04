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Shadi Ka Video: दुल्हन की विदाई पर पालतू कुत्ते तक रो पड़े, किसी को भी भावुक कर देगा शादी का ये वीडियो | देखें
वीडियो में दिखता है कि दुल्हन शादी के बाद विदाई के लिए तैयार खड़ी है. घर का माहौल पहले से ही नम है, लेकिन तभी दो पालतू कुत्ते उसके पास पहुंच जाते हैं.
Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह में विदाई का पल हमेशा सबसे भावुक होता है. मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस एहसास को और भी गहरा बना दिया है. यहां सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि घर के पालतू कुत्ते भी दुल्हन से बिछड़ने का दुख बयां करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि दुल्हन शादी के बाद विदाई के लिए तैयार खड़ी है. घर का माहौल पहले से ही नम है, लेकिन तभी दो पालतू कुत्ते उसके पास पहुंच जाते हैं. उनमें से एक कुत्ता अचानक उछलकर दुल्हन के कंधों पर अपने पंजे रख देता है, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो. यह नजारा वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर देता है.
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खुद को संभाल नहीं पाती दुल्हन
दुल्हन भी खुद को संभाल नहीं पाती और दोनों कुत्तों को गले लगा लेती है. जैसे ही वह आगे बढ़ती है, दोनों पालतू उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं. उनके इस व्यवहार से साफ झलकता है कि इंसानों की तरह जानवर भी गहरे रिश्ते और लगाव महसूस करते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट कर कह रहे हैं कि यह सच्ची वफादारी और प्यार का सबसे खूबसूरत उदाहरण है. कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि दुल्हन को अपने इन पालतू साथियों को साथ ही ले जाना चाहिए था.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं. कभी-कभी बेजुबान अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर tripawsquad नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.