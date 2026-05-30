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पत्रकार के नाम को ही 'ईद मुबारक' समझ बैठे शाहीन अफरीदी, फिर जो हुआ हंसी नहीं रुकेगी आज | देखिए वीडियो

Funny Video: क्रिकेट मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले शाहीन अफरीदी इस बार एक मजेदार गलतफहमी की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: May 30, 2026, 11:31 PM IST
Viral Video Today
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी. (Photo/x)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग बार-बार रिप्ले बटन दबा रहे हैं. दरअसल क्रिकेट मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले शाहीन अफरीदी इस बार एक मजेदार गलतफहमी की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए हैं. वीडियो में शाहीन अफरीदी पत्रकार के नाम को ही ईद की मुबारकबाद समझ बैठते हैं और फिर जो होता है, उसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. वायरल क्लिप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताई जा रही है. वीडियो में एक पत्रकार सवाल पूछने से पहले अपना परिचय देते हुए कहता है, ‘असगर अली मुबारक.’ पत्रकार का नाम सुनते ही शाहीन अफरीदी को लगा कि सामने वाला उन्हें ईद की बधाई दे रहा है. उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘आपको भी मुबारक.’

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हंसी नहीं रुकने देगा वीडियो

शाहीन का जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पत्रकार ने हंसते हुए कहा, ‘मुबारक मेरा नाम है.’ बस फिर क्या था, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. खुद शाहीन अफरीदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शाहीन माहौल को हल्का करते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ‘आपको ईद भी मुबारक.’ इस जवाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है. कैमरे में कैद यह छोटा सा पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले लोग

सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘शाहीन ने दिल की बात बोल दी.’ दूसरे ने कमेंट किया, ‘यह स्क्रिप्टेड नहीं, इसलिए इतना मजेदार है.’ वहीं कई लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना नेचुरल और फनी मोमेंट देखने को मिला है. मालूम हो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर सवाल-जवाब देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार एक नाम ने पूरी महफिल लूट ली. यही वजह है कि क्रिकेट से जुड़ा यह वीडियो अब खेल प्रेमियों के साथ-साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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