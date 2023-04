उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां कथित तौर पर बॉस के कहने पर एक शख्स को इतना मारा की उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शव सरकारी हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साल के शिव जोहरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे और इसी कंपनी के मालिक सहित सात लोगों पर उनकी हत्या का आरोप लगा है.

घटना से जुड़ा विभत्स वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. इसमें देखा गया कि शिवम को लोहे के खंभे से बांधा गया और वो दर्द से बुरी तरह कराह रहे हैं. इधर पास में खड़ा एक शख्स उन्हें लोहे की रॉड से बुरी तरह पीट रहा है. बताया गया कि आरोपियों को शिवम पर चोरी का शक था, जिसपर उन्हें इतना पीटा की जान चली गई.