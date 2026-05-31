असंभव को संभव कर दिया! शख्स ने इंस्टाग्राम कर दिए 28 मिलियन पोस्ट, देखकर आप भी चौंक जाएंगे

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है. इसमें दावा किया गया है कि एक यूजर ने एक ही अकाउंट से लाखों करोड़ों पोस्ट कर डाले हैं.

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महिला की तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे कारनामे देखने को मिल जाते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ से ज्यादा पोस्ट कर डाले हैं. यह आंकड़ा सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं. वायरल हो रही जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम के एक अकाउंट की प्रोफाइल पर पोस्ट की संख्या 28 मिलियन दिखाई दे रही है. जैसे ही इस अकाउंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों के बीच बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई इंसान इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट कैसे कर सकता है.

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वायरल स्क्रीनशॉट पर क्या बोले लोग

लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सैकड़ों पोस्ट भी करे, तब भी 2.8 करोड़ पोस्ट तक पहुंचना लगभग असंभव लगता है. यही वजह है कि इस दावे ने इंटरनेट पर उत्सुकता बढ़ा दी है. कुछ यूजर्स का मानना है कि यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अकाउंट किसी ऑटोमेटेड सिस्टम या विशेष टूल की मदद से संचालित किया गया होगा. वायरल स्क्रीनशॉट पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘इतने पोस्ट करने में तो कई जन्म लग जाएंगे.’ दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, ‘लगता है इस शख्स का पूरा समय सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही गुजरता है.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘यह आंकड़ा देखकर मेरे फोन की बैटरी भी डर गई.’

यहां देखें पोस्ट

दावे की पुष्टि नहीं करते

हालांकि इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूप में इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. पोस्ट देखकर पता नहीं चलता है कि ऐसा सचमुच हुआ है या फिर ये किसी तरह का बग है. लेकिन इंटरनेट पर यह स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं. मालूम हो कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे अनोखे रिकॉर्ड और चौंकाने वाले आंकड़े लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. फिलहाल 28 मिलियन पोस्ट वाला यह मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है और यूजर्स लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.