कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही शशि थरूर को लेकर ट्विटर यूजर्स ने मीम्स की बौछार कर दी है. शशि थरूर और सुप्रिया सुले के बीच बातचीत का यह वीडियो लोकसभा के एक सेशन का है. इस सेशन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला भाषण दे रहे थे और ठीक उनके पीछे थरूर और सुले बातचीत कर रहे थे. इस वीडियो क्लिप के आते ही यूजर्स ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया.Also Read - Aishwarya Rai lookalike: ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी का सोशल मीडिया पर तूफान, पहली नजर में हिल गया इंटरनेट- देखें वीडियो

It was a great speech by Farooq Abdullah. Must listen for everyone. @ShashiTharoor pic.twitter.com/STQe0yulxG — Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) April 6, 2022

Also Read - Funny Video Today: मुर्गे से पंगा ले रहा था लड़का, फिर जो हो गया हंसी नहीं रुकेगी- देखें वीडियो

Shashi Tharoor teaching us that work life balance is important pic.twitter.com/yDflm544OF — AIl India Memes (@allindiamemes) April 6, 2022

Also Read - Chor Ka Video: दूल्हे ने जिसे समझा दोस्त वो निकला शातिर चोर, भरी महफिल में लगा दिया तगड़ा चूना- देखें वीडियो

शशि थरूर और सुप्रिया सुले के इस वायरल वीडियो को अल्लू अर्जुन की हालिया फिल्म ‘पुष्पा’ के श्रीवल्ली गाने पर एडिट किया गया है. 45 सेकेंड का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग भी मीम्स के जरिए धड़ाधड़ अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं. इस वीडियो में शशि थरूर बड़े आराम से मेज पर चिपके हुए हैं और सुप्रिया सुले की बातों को सुन रहे हैं. इस वीडियो को फारुक अब्दुल्ला नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है और साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, “फारुक अब्दुल्ला का यह शानदार भाषण था. सभी को सुनना चाहिए.”

नैन लड जई है तो मनवा मा कसक होई बे करी ।

प्रेम का छूटी है पटाखा तो धमक होई बे करी ।। 😂😂😂 — BABA YOGISHIELD (@yogishield) April 6, 2022

😃 Genuine laugh aloud mirth on viewing your endearingly edited vid , @OmarAbdullah , thank you !! Sitting duck of a gentleman @ShashiTharoor passively nodding away at the monologue by the much admirable @supriya_sule !! https://t.co/nxP8zBEQFO — sanghamitra kabiraj (@sanghamitrakabi) April 7, 2022

That admiring look 👌 😍 👀 🤣 pic.twitter.com/TObf3m09D5 — Loka samastha sukhino bhavantu (@SunithaKarthik8) April 6, 2022

Achaaa betaa, will see you outside. pic.twitter.com/Td0oKEtNCq — Sarcartistic 🇦🇺🇮🇳 (@tweetotsav) April 6, 2022

बता दें कि शशि थरूर का यह वीडियो उस समय का है जब संसद में यूक्रेन की स्थिति पर बहस हो रही थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एनके प्रेमचंद्रन उस वक्‍त सदन की अध्यक्षता कर रहे थे. इससे पहले थरूर ने भी यूक्रेन की स्थिति पर सदन में अपना पक्ष रखा था और यूक्रेन को समय पर भेजी गयी मानवीय सहायता के लिए भी मोदी सरकार की तारीफ भी की थी.