Sher Aur Gende Ka Video: आज से गैंडा ही जंगल का राजा है, शेरों की पतली हालत देख आप भी यहीं बोलेंगे- देखें वीडियो

Sher Aur Gende Ka Video: शेर को जंगल का राजा कहा जाता है. उसकी धमक पूरे जंगल में सुनाई देती है. कुछ जानवर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर आहट सुनते ही भाग खड़े होते हैं. लेकिन अभी जो वाइल्ड एनिमल से जुड़ा वीडियो सामने आया है उसे देख हर कोई शॉक्ड है. इसमें दो बब्बर शेर जंगल में आराम फरमा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके बीच दो बलशाली गैंडे आ जाते हैं. गैंडों पर नजर पड़ते ही दोनों शेर अपनी जगह से उठ जाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे जंगल के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह जंगल का राजा शेर अपने सामने दो गैंडों को देखते ही किनारे हो जाते हैं. और मौका देखते ही जंगल में पतली गली पकड़ लेते हैं. शेर वैसे तो आमतौर पर सभी जानवरों पर भारी ही पड़ते हैं. लेकिन इसमें गैंडों से डरकर भागना नेटिजन्स को थोड़ा अटपटा सा लग रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया है ‘तो क्या जंगल का राजा गैंडा है.’