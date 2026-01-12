  • Hindi
Sher Ka Video: शेरनी को बिना वजह पटककर मारने लगा जंगल का राजा, मगर तभी अनोखी एंट्री से हिल गया बेचारा | देखें वीडियो

Sher Aur Sherni Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि जंगल में सफेद शेर अचानक शेरनी को पटककर मारने लगता है. मगर अगले ही पल सबकुछ बदल जाता है.

Published: January 12, 2026 7:30 AM IST
जंगल के राजा शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Sher Aur Sherni Ka Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला और ड्रामेटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जंगल के राजा शेर ने बिना किसी वजह शेरनी पर जोरदार हमला कर दिया और उसे पटकने लगता है. मगर तभी एक अनोखी एंट्री से पूरा सीन पलट जाता है. ये दुर्लभ फुटेज सफेद शेरों की लड़ाई का है, जो सवाना के जंगल की दुनिया में ताकत और वर्चस्व की कहानी बयां करता है. वीडियो की शुरुआत खुले जंगली मैदान से होती है, जहां एक शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से आसमान से जमीन तक डराने की कोशिश करता है. वो शेरनी पर हमला करता है और एक ही वार में उसे पटक देता है. शेर पटक-पटककर उसे पीटने लगता है, जैसे कोई वर्चस्व की जंग लड़ रहा हो.

शेर के वर्चस्प की जंग

शेरनी भी पीछे नहीं हटती और मुकाबला करती है. लेकिन शेर अपनी ताकत से हावी नजर आता है. देखकर लगता है कि शेर शेरन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला है. मगर ठीक उसी पल, अचानक एक तीसरे शेर की एंट्री होती है. ये अनोखी एंट्री इतनी तेज और प्रभावशाली होती है कि शेर और शेरनी दोनों एकदम रुक जाते हैं. लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है. अब जंगल का राजा खुद हिल जाता है. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो कि ये 17 सेकंड का शॉर्ट क्लिप X पर @Axaxia88 नाम के हैंडल से 9 जनवरी 2026 को पोस्ट किया था. वीडियो अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है. यूजर्स इसे पावर गेम और जंगल का ड्रामा की जंग कह रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, शेर की एंट्री देखकर लगता है कोई बॉस आ गया.’ कई यूजर्स ने इसे दुर्लभ सफेद शेरों की वजह से और भी खास बताया. हालांकि कुछ ने कहा कि ये कैद में रखे शेर लगते हैं. मालूम हो वीडिओ एक्स पर @Axaxia88 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

