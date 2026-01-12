Hindi Viral

Sher Ka Video: शेरनी को बिना वजह पटककर मारने लगा जंगल का राजा, मगर तभी अनोखी एंट्री से हिल गया बेचारा | देखें वीडियो

Sher Aur Sherni Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि जंगल में सफेद शेर अचानक शेरनी को पटककर मारने लगता है. मगर अगले ही पल सबकुछ बदल जाता है.

जंगल के राजा शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Sher Aur Sherni Ka Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला और ड्रामेटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जंगल के राजा शेर ने बिना किसी वजह शेरनी पर जोरदार हमला कर दिया और उसे पटकने लगता है. मगर तभी एक अनोखी एंट्री से पूरा सीन पलट जाता है. ये दुर्लभ फुटेज सफेद शेरों की लड़ाई का है, जो सवाना के जंगल की दुनिया में ताकत और वर्चस्व की कहानी बयां करता है. वीडियो की शुरुआत खुले जंगली मैदान से होती है, जहां एक शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से आसमान से जमीन तक डराने की कोशिश करता है. वो शेरनी पर हमला करता है और एक ही वार में उसे पटक देता है. शेर पटक-पटककर उसे पीटने लगता है, जैसे कोई वर्चस्व की जंग लड़ रहा हो.

शेर के वर्चस्प की जंग

शेरनी भी पीछे नहीं हटती और मुकाबला करती है. लेकिन शेर अपनी ताकत से हावी नजर आता है. देखकर लगता है कि शेर शेरन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला है. मगर ठीक उसी पल, अचानक एक तीसरे शेर की एंट्री होती है. ये अनोखी एंट्री इतनी तेज और प्रभावशाली होती है कि शेर और शेरनी दोनों एकदम रुक जाते हैं. लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है. अब जंगल का राजा खुद हिल जाता है. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है.

एक्स पर देखें वीडियो

A roar that shakes the heavens and earth! Two rare white lion warriors clash in a battle of raw power. The primal strength of the kings of the savanna will send chills down your spine! pic.twitter.com/XgKjzZuGw7 — Beauty of music and nature (@Axaxia88) January 9, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो कि ये 17 सेकंड का शॉर्ट क्लिप X पर @Axaxia88 नाम के हैंडल से 9 जनवरी 2026 को पोस्ट किया था. वीडियो अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है. यूजर्स इसे ‘पावर गेम‘ और ‘जंगल का ड्रामा‘ की जंग कह रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘शेर की एंट्री देखकर लगता है कोई बॉस आ गया.’ कई यूजर्स ने इसे दुर्लभ सफेद शेरों की वजह से और भी खास बताया. हालांकि कुछ ने कहा कि ये कैद में रखे शेर लगते हैं. मालूम हो वीडिओ एक्स पर @Axaxia88 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

