Sher Aur Sherni Ki Ladai: आपने कई बार जंगल में देखा होगा कि कई शेर मिलकर किसी भारी भरकम जानवर का शिकार करते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं. लेकिन कल्पना कीजिए कि शिकार के बाद सारे शेर आपस में ही स्वार्थी होकर लड़ पड़ें तो कैसा नजारा होगा. निश्चित तौर पर ये थोड़ा चौंकाना वाला दृश्य होगा. सोशल मीडिया पर अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई शेर एक साथ बैठे हुए हैं और उनके बगल में शिकार पड़ा है. देखते ही देखते सारे शेर और शेरनियां आपस में भिड़ पड़ती हैं.

आपने अभी तक इंसानों के बीच ही किसी चीज को लेकर भिड़ंत देखी होगी. लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि जानवरों भी ऐसा करते हैं. वायरल हो रहे वाइल्ड एनिमल के वीडियो आप देख सकते हैं कि शेरों का एक दल पहले शिकार करता है लेकिन अगले ही पल शिकार को लेकर उनमें विवाद हो जाता है और वो आपस में भिड़ पड़ते हैं.

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/JGiKMVJaQQ

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 19, 2022