Sher Ka Video: जानवरों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं. इन वीडियो में कभी जानवरों के साथ इंसानों की दोस्ती तो कभी जानवरों का एक दूसरे पर हमला देखने में आता है. अब फिर से एक वीडियो सामने आया है, जो कल्पना से भी परे हैं. दरअसल, वीडियो में एक महिला शेर को गोद में उठाकर सड़क पर चलती नजर आ रही है. इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक महिला शेर को गोद में उठाकर कहीं जा रही है. ये पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुवैत का है. जानकारी के अनुसार, ये शेर पालतू है और घर से बाहर निकल गया था. परिवार वाले शेर की तलाश कर रहे थे और तभी रात सड़क पर टहलता दिखा था और फिर महिला ने उसे गोद में उठा लिया.

My neighbor and her dog seemed to not be getting along last night pic.twitter.com/fUGcpuTkMY

— Arlong (@ramseyboltin) January 3, 2022