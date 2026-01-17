Hindi Viral

Sher Ka Video Bhense Se Haar Gaya Sher Lion Attack Video Google Trends Today Lion Wanted To Hunt But Weaker Buffalo Taught A Solid Lession

Sher Ka Video: इस बार कमजोर भैंसे से ही हार गया शेर, फजीहत हुई तो उल्टे पांव भाग निकला | देखें वीडियो

Sher Ka Video: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे शेर एक कमजोर भैंसे से ही हार गया. शिकार करने की चाहत उसकी अधूरी ही रह गई.

Sher Ka Video: जंगल से जुड़े एक से एक नजारे सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं. कभी शेर-बाघ या बंदर तो कभी मगरमच्छ और सांप के वीडियो ध्यान खींचते हैं. शेर आमतौर पर शिकार करता ही नजर आता है. वो पहले अपने शिकार को रडार पर लाता है और फिर उसका काम तमाम कर देता है. शेर की पकड़ से बच पाना वैसै भी दूसरे जानवरों के लिए मुश्किल भरा साबित होता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें शेर की फजीहत दिखाई दे रही है और वो भी कमजोर जानवर के सामने. इस सीन को देखकर कोई भी पहली नजर में यकीन नहीं कर पाता.

शेर से भिड़ गया भैंसा

इसमें आप देख सकते हैं जंगल में शेर और एक भैंसा आमने-सामने हैं. भैंसे आमतौर पर बलशाली नजर आते हैं. मगर इसमें वो काफी कमजोर नजर आ रहा है. सबको लग रहा था कि अब शेर उसे छोड़ेगा नहीं और पल भर में शिकार बना लेगा. मगर कुछ ही देर में स्थिति साफ हो गई. उल्टा भैंसा ही शेर पर भारी पड़ने लगा. शेर ने जैसे ही उसे दबोचना शुरू किया भैंसे ने पलटवार कर दिया. फिर क्या था उसका ये अक्रामक रूप देखकर शेर की हालत पतली हो गई. कुछ ही देर में वो समझ गया कि वो आज भैंसे से जीत नहीं पाएगा.

यहां देखिए वीडियो:

The African buffalo be like: “Not today, buddy! You ain’t eating me!” No voiceover, no fancy effects — just authentic wild drama in real time, showing that courage and grit alone can send the lion king fleeing! pic.twitter.com/JEdRIgdzPI — Beauty of music and nature (@Axaxia88) January 15, 2026

फजीहत करवा बैठा शेर

वीडियो में आगे देखेंगे कि शेर उल्टे पांव दूसरी दिशा में भाग जाता है. इस तरह भैंसे ने ना सिर्फ खुद को बचाया. बल्कि उसने ये भी सबक दिया कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है. वाइल्ड एनिमल से जुड़ा यह वीडियो @Axaxia88 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. करीब 17 सेकेंड का वीडियो हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज बटोर चुका है. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘भैंसे ने जंगल के राजा की बेइज्जती कर दी.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसी फजीहत शेर की शायद ही कभी हुई होगी.’ इसी तरह के रिएक्शन इस वायरल वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें