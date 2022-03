Sher Ka Video: शेर अपनी ताकत और बुद्धिमानी के कारण जंगल का राजा कहलाता है. कोई दूसरा जानवर उसके सामने टिक पाने की हिम्मत नहीं करता है. आमतौर पर यही देखने में आता है कि शेर को देखते ही अधिकतर जानवर भाग खड़े होते हैं. लेकिन ये कभी नहीं दिखता है कि जंगल में शेर किसी दूसरे जानवर या पक्षी को रास्ता देने के लिए सड़क पर रुक जाता हो. सोशल मीडिया अब जो वाइल्ड एनिमल से जुड़ा वीडियो सामने आया है उसमें शेर का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर यह हैरतअंगेज वीडियो काफी वायरल हो रहा है.Also Read - Funny Video Today: नाटक करते-करते मंच पर 'श्रीवल्ली डांस' करने लगा कलाकार, हंस-हंसकर दर्शकों का हुआ बुरा हाल- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वाइल्ड लाइफ के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गैंडा सड़क पार कर रहा होता है. उसके बगल में चिड़िया भी सड़क को पार कर रही है. तभी सामने से आ रहे तीन शेरों की नजर उन पर पड़ती है और वो चौंकाते हुए वहीं रुक जाते हैं. जब गैंडा और चिड़िया सड़क को पार ना कर गए तीनो शेर वहीं जमे रहे. शेरों का यह मासूमियत भरा अंदाज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो को देख लोग भी काफी हैरान हैं.

