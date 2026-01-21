By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sher Ka Video: बकरी की तरह डरपोक निकला ये वाला शेर, कमजोर शख्स को देखकर भी उल्टे पांव भाग निकला | देखिए
Sher Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शेर जंगल में डरकर भाग जाता है. इसे देखकर नेटिजन्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ हंसने-हंसाने वाले होते हैं तो कुछ होश ही उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इसमें जंगल का राजा यानी शेर दिखाई दे रहा है. मगर इसमें उसने स्वभाव के विपरित ऐसा काम किया कि हर कोई चौंक गया. इसमें मुसीबत आते ही शेर उल्टे पांव दौड़ लगा देता है. इसे देखकर नेटिजन्स प्रतिक्रियाएं देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.
डरपोक निकला ये शेर
इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल का राजा यानी शेर को प्यास लगती है. वो जंगल में उस जगह पर पहुंचता है जहां थोड़ा पानी इकट्ठा हो रखा था. वो जाकर चुपचाप पानी पीने लगता है. मगर उसके सामने ही एक शख्स पूरे सिर से लेकर पांव तक मिट्टी से सना हुआ था. उसने पानी में गर्दन तक खुद को डुबा रखा था. चेहरे पर मिट्टी मलकर शेर की तरफ देखे जा रहा था. शेर ने शुरुआत में इसे सामान्य नजारा समझा मगर जैसे ही शख्स उठ खड़ा हुआ शेर की हालत खराब हो गई. वो दौड़कर वहां से भाग निकला.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो:
View this post on Instagram
देखकर चौंके नेटिजन्स
शेर इस तरह से भागा मानो कोई बकरी शिकारी को देखकर भाग रही हो. आमतौर पर शेर को बलशाली होने के लिए जाना जाता है. मगर इसमें वो काफी डरपोक दिखाई दे रहा है. इसी नजारे पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ‘शेर को भी डर लगता है भाई.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ऐसा सीन जिंदगी में पहली बार देखा है.’ हालांकि कई यूजर्स ने इस नजारे को एआई जनरेटेड बताया है. इस वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. इसे faeem_raza01 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.