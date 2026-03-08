Hindi Viral

Sher Ka Video Fearless Male Lion Single Handedly Hunted The Buffalo Omg Video Went Viral Now

Sher Ka Video: भैंसों की पूरी फौज पर अकेला टूट पड़ा शेर, झपट्टा मारा और दबोच लिया शिकार | देखें वीडियो

Sher Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि अकेले शेर ने ही भैंसों के पूरे झुंड पर हमला कर दिया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा सचमुच हैरान कर देगा.

जंगल की लड़ाई का ये वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Sher Ka Video: जंगल की दुनिया में हर पल जिंदगी और मौत की जंग चलती रहती है. यहां वही जिंदा रहता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर, तेज और चालाक होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोमांचक वाइल्डलाइफ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शेर अकेले ही भैंसों के बड़े झुंड पर हमला करता नजर आता है. वीडियो में दिखाई देता है कि शेर पेड़ के पीछे घात लगाकर बैठा रहता है और सामने से गुजर रहे भैंसों के झुंड पर नजर रखता है. वह बिल्कुल शांत रहकर सही मौके का इंतजार करता है ताकि अचानक हमला कर सके.

शेर ने घात लगाकर किया हमला

कुछ देर बाद जैसे ही भैंसों का झुंड उसके करीब पहुंचता है, शेर अचानक बिजली की तरह झपट पड़ता है. शेर को अपनी तरफ दौड़ता देखकर झुंड में अफरा-तफरी मच जाती है और सभी भैंसें जान बचाने के लिए अलग-अलग दिशाओं में भागने लगते हैं. हालांकि शेर पहले ही अपना निशाना तय कर चुका होता है. वह तेजी से एक भैंसे का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़कर अपना शिकार बना लेता है. यह पूरा नजारा इतना रोमांचक है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

EXTREMELY RARE!!! Fearless Male Lion attacks Buffalo Herd, ALONE!!!

Imagine having to kill a buffalo without using any tools, just your teeth and bare hands. You can’t help but admire the power of a lion pic.twitter.com/gx0FjVcvnt — Beauty of music and nature (@Axaxia88) March 6, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

इस वाइल्डलाइफ वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Axaxia88 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. करीब दो मिनट के इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और सैकड़ों यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है. वीडियो देखने के बाद लोग शेर की ताकत और उसके शिकार करने की रणनीति की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में नजर आता है कि शेर ने भैंसे की गर्दन पर हमला किया और पूरी ताकत से दबाता हुआ नजर आता है. इससे भैंसा खुद को पूरी तरह बेबस पाता है और आखिर में हार मान गया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा.

