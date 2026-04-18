Hindi Viral

Sher Ka Video Giraffe Ne Sher Ko Peeta Sher Aur Giraffe Ki Ladai Google Trends Giraffe Beats Two Lions Who Wanted To Hunt Jungle Ka Video Goes Viral

Sher Ka Video: शिकार करने आए शेरों को ही भगा-भगाकर मारने लगा जिराफ, दांत-मुंह सब तोड़ डाला | देखें वीडियो

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर शेर और जिराफ की लड़ाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जो नजारा दिखा उसने सबके होश ही उड़ा दिए.

Sher Ka Video: जंगल से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें दो शेर और जिराफ के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है. आमतौर पर शेर को जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में कहानी कुछ अलग ही नजर आती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शेर मिलकर एक जिराफ को शिकार बनाने की योजना बनाते हैं. दोनों धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, ताकि उसे अचानक दबोच सकें. शुरुआत में ऐसा लगता है कि जिराफ उनके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आगे जो होता है वह सबको चौंका देता है.

जिराफ ने कर दी पिटाई

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही शेर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिराफ अचानक आक्रामक हो जाता है. वह डरकर भागने की बजाय उनका सामना करने का फैसला करता है. अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करते हुए जिराफ जोरदार किक मारना शुरू कर देता है. उसकी हर एक लात इतनी ताकतवर होती है कि शेर संभल ही नहीं पाते. वीडियो में दिखता है कि जिराफ लगातार दोनों शेरों पर हमला करता है और उन्हें पास आने का मौका ही नहीं देता. उसकी फुर्ती और ताकत देखकर यह समझ आता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है. (यहां देखिए वीडियो को)

शेरों की हुई बुरी हालत

इस लड़ाई में हालात ऐसे बन जाते हैं कि शेर खुद मुश्किल में फंस जाते हैं. जिराफ की किक इतनी जोरदार होती है कि शेर पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें गंभीर चोट भी लगी है. अंत में शेर वहां से हटते नजर आते हैं, जबकि जिराफ मजबूती से खड़ा रहता है. यह वीडियो लोगों को यह भी दिखाता है कि जंगल में हर जानवर अपने तरीके से मजबूत होता है और खतरे के समय खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है. हालांकि कई लोगों का मानना है कि वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. वीडियो को entertainment40420 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें