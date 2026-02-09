  • Hindi
Sher Ka Video: मोबाइल कैमरे में देख रहा था शख्स, तभी दबे पांव आया शेर और लगा दी छलांग | देखें वीडियो

Sher Ka Video: जंगल का यह नजारा ऐसा है कि कोई भी पहली नजर में दहल उठेगा. शेर ने जो किया उस पर चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे.

Sher Ka Video: शेर को आमतौर पर बेधड़क शिकार करते हुए ही देखा जाता है. उसका रूप ज्यादातर हिंसक ही नजर आता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने सबको एक पल के लिए चौंका ही दिया. इसमें एक शख्स फोन के कैमरे में खुद को देखते हुए बात कर रहा है. तभी उसके पीछे से धीरे-धीरे एक शेर पास आता है. शख्स को पता है कि शेर उसके पीछे है, लेकिन वह घबराता नहीं. जैसे ही शेर मौका देखकर उस पर छलांग लगाता है, शख्स तुरंत उसे काबू में कर लेता है. वीडियो देखकर लगता है जैसे शेर ने हमला किया हो, लेकिन शख्स बिल्कुल शांत रहता है और शेर को संभाल लेता है. यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं कि क्या यह असली खतरा था या बस मजाक. अब यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि शेर पालतू है और शख्स ने उसे अच्छे से ट्रेन किया हुआ है. शेर जिस तरह से छलांग लगाता है, वह असली हमले जैसा नहीं लगता, बल्कि एक्टिंग जैसा दिखता है. शख्स शेर के साथ बहुत सहज है और उसे डर नहीं लगता. ऐसा लगता है कि दोनों के बीच पुरानी दोस्ती है. शेर शख्स पर कूदता है, लेकिन नुकीले दांत या नाखून से कोई चोट नहीं पहुंचाता. यह देखकर समझ आता है कि शेर को इंसान के साथ खेलना और मजाक करना सिखाया गया है. ऐसे वीडियो पहले भी इस शख्स के सामने आए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं.

देखने लायक है आगे का नजारा

शेर से जुड़ा यह शानदार वीडियो dean.schneider नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. अभी तत इस वीडियो को 32 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और कॉमेंट में लिख रहे हैं कि शेर और इंसान की यह दोस्ती कमाल की है. कई लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि जानवरों को प्यार और ट्रेनिंग से कितना काबू में किया जा सकता है. यह वीडियो दिखाता है कि अगर सही तरीके से रिश्ता बनाया जाए, तो शेर भी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है. इसे देखकर यूजर्स खूब रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.

