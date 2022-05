Sher Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है. यहां कभी ऐसे वीडियो देखे जाते हैं जो खूब हंसाते हैं तो कभी आंखें फट रह जाती हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. वीडियो कैरेबियाई देश जमैका का है, जहां चिड़ियाघर में एक शख्स पिंजरे में बंद शेर को परेशान करने की गलती कर बैठा. मगर उसके बाद शेर ने उसका जो हाल किया शायद ही जिंदगी में कभी शेर को देखने की भी हिम्मत करेगा. वीडियो अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा चुका है.Also Read - Viral Video : बांध की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था युवक, 30 फीट की ऊंचाई से गिरा नीचे

इसमें देख सकते हैं कि शेर पिंजरे में बंद है और आसपास खड़े लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं. इसी बीच एक जूकीपर भी वहां पहुंच गया और शेर को छोड़ने लगा. वो जाली के अंदर उंगली डालकर शेर को परेशान करता है. उधर देखकर ही पता चलता है कि शेर कितना गुस्से में हैं. मगर शख्स बार-बार उसे परेशान करता है. वो कभी उसके दांतों के बीच अपना उंगली ले जाता है तो कभी उसके कान पर उंगली मारता है. देख सकते हैं कि बाहर खड़ा शख्स हर तरीक से शेर को परेशान करने की कोशिश करता है. Also Read - Bride Groom Video: रूम में आराम से बैठी थी दुल्हन अचानक बुरी तरह चिल्लाने लगी, वजह जान गए तो बहुत हंसेंगे | देखिए

वो एक बार फिर शेर के दांतों के बीच उंगली ले जाता है. मगर गुस्साए शेर ने अबकी बार तुरंत उसकी उंगली जकड़ ली. फ्रेम में अब जो कुछ नजर आता है देखकर कोई भी डर जाएगा. दरअसल शख्स की उंगली दांतों के बीच आते ही शेर उसे अपनी तरफ खींचने लगा और कुछ ही सेकंड में उंगली हाथ से अलग कर दी. फ्रेम में अब जो कुछ होता है देखने लायक है. Also Read - Viral Video: पेट्रोल पंप पर रुकते ही आ गया बदमाश और लूट ली लग्जरी कार, फिर जो हुआ हिलाकर रख देगा | देखें वीडियो

Never seen such stupidity before in my life. pic.twitter.com/g95iFFgHkP

— Mo-Mo💙 (@Morris_Monye) May 22, 2022