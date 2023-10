Sher Ka Video: समुद्र तट की सैर करता दिखा एशियाई शेर, जंगल के राजा का ऐसा अंदाज नहीं देखा होगा | वीडियो

Sher Ka Video: शेर को आपने जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए ही देखा होगा. ये कभी नहीं देखा होगा कि वो शांत जगह पर जाकर नेचर का आनंद ले. मगर अभी एक शेर का ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो समुद्र तट की सैर करता नजर आ रहा है. गुजरात के जूनागढ़ में अरब सागर के किनारे टहल रहे एक एशियाई शेर के दुर्लभ दृश्य ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. एक तस्वीर जो वायरल हो गई है, उसमें शेर हल्की लहरों को देखते हुए एक अवास्तविक और मनोरम क्षण बनाते हुए दिखाई दे रहा है. तस्वीर पर कोई तारीख अंकित नहीं है.

एक अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी, 2023 के दौरान गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में से कुल 89 की स्‍वाभाविक मौतें और 11 अस्‍वाभाविक मौतें दर्ज की गईं. ये आंकड़े शेरों की कुल संख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से, लगभग 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 2020 की जनगणना के आधार पर 674 था. भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीर साझा की और इस दृश्य की तुलना नार्निया की काल्पनिक दुनिया से की. उन्होंने लिखा, “जब #नार्निया असली दिखता है. एक शेर राजा को गुजरात तट पर अरब सागर के ज्वार का आनंद लेते हुए कैद किया गया. सौजन्य : सीसीएफ, जूनागढ़.”

प्रवीण कासवान, जो अपने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, ने आगे एशियाई शेरों पर एक शोधपत्र साझा किया, जिसमें समुद्र तट के आसपास शेरों के आश्रयों पर प्रकाश डाला गया. मोहन राम और अन्य द्वारा “समुद्री तट पर रहना : एशियाई शेरों का निवास और निवास स्थान वितरण” शीर्षक से किए गए अध्ययन के अनुसार, एशियाई शेर, जो मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेजी से देखे जा रहे हैं.”

I don’t know what is going in his life. But seems serious. Lion king enjoying Arabian Sea waves. Shared by good friend Akshay Joshi. pic.twitter.com/k26pCbsW34

