Sher Ka Video: अचानक शादी में शेर ने मार दी एंट्री, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Sher Ka Video: इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह शेरों का एक दल शादी में घुस जाता है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Photo: firstindianews/ Instagram

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे खूब देखने को मिलते हैं. इनमें कभी दो जानवरों की मस्ती तो कभी लड़ाई देखने को मिलती है. मगर कई बार ऐसे भी सीन नजर आते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर पाता. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो शेर से जुड़ा है. इसमें वो अपने टीम के साथ किसी शादी समारोह में पहुंच जाता है. अचानक शादी में शेरों की एंट्री देखकर हर कोई घबरा गया. वीडियो पर नेटिजन्स अब खूब प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

शादी में घुसे शेर

इस वीडियो में देख सकते हैं शेर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर खाने का प्रबंध किया गया था. मालूम होता है कि मेहमान ने शादी में भोजन कर लिया और अपने घर जा चुके हैं. क्योंकि पूरी जगह खाली पड़ी थी. जगह-जगह टेंट लगे थे. मगर कुर्सियां खाली पड़ी थीं. टेंट किसी खेत में लगाया गया था. देर रात शेर अपनी टीम के साथ खाने की तलाश में उस जगह पर आ गया. मौके पर मौजूद लोग छिप गए और वहीं से शेरों का वीडियो बना लिया. किसी भी शेर ने इस दौरान कोई तबाही नहीं मचाई बल्कि शांति से थोड़ा बहुत भ्रमण किया और चलते बने.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by First India News (@firstindianews)

नजारे ने किया हैरान

शेर भले ही बिना कोई नुकसान किए वापस लौट गए. मगर उनकी शादी में अचानक पहुंचना ही चर्चा का विषय बन गया. बताया जा रहा है कि यह घटना गुजरात के जूनागढ़ में घटी. इससे जुड़े वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. इसे firstindianews नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में इस पर लाइक्स और व्यूज भी आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘शेर भी दावत उड़ाने आए थे ऐसा लगा देखकर.’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अगर दावत के बीच शेर वाकई आ जाते तो क्या होता.’

