  • Hindi
  • Viral
  • Sher Ka Video Magarmach Ka Video Sher Aur Magarmach Ki Ladai Google Trends Crocodile Attacks Lion See What Happened Next Omg Video Goes Viral Now

Sher Ka Video: पानी पीने गए शेर पर टूट पड़ा मगरमच्छ, फिर जो दिखा हिल ना जाओ कहना | देखें वीडियो

Sher Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शेर और मगरमच्छ की भयानक भिड़ंत हो रही है. इसमें दिखा एक-एक सीन हिलाकर रख देगा.

Published date india.com Published: January 15, 2026 11:25 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Sher Ka Video

Sher Ka Video: शेर और मगरमच्छ दोनों ही खूंखार जीव होते हैं और उनकी पकड़ से बच पाना मुश्किल होता है. शेर जहां जमीन पर ताकतवर होता है तो वहीं मगरमच्छ पानी में ज्यादा पावरफुल होता है. अब सोचिए कि इन्हीं दोनों की भिड़ंत हो जाए तो नजारा कैसे होगा. इनकी लड़ाई से जुड़ा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि जंगल के एक छोटे से तालाब में शेर पानी पीने पहुंचता है. जैसे ही वह पानी में मुंह लगाता है, तभी अचानक तालाब के अंदर छिपा मगरमच्छ बाहर निकल आता है और शेर पर हमला कर देता है. वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ शेर के मुंह को अपने जबड़ों में जकड़ने की कोशिश करता है और कुछ पल के लिए उसे पकड़ भी लेता है. यह दृश्य काफी रोमांचक और डरावना लगता है.

Sher Aur Magarmach Ki Ladai

शेर और मगरमच्छ की भिड़ंत

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आगे दिखाया गया है कि शेर खुद को कमजोर नहीं पड़ने देता. वह पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ पर पलटवार करता है. शेर अपने पंजों से मगरमच्छ को दबोच लेता है और उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है. इसी दौरान वहां शेरों की पूरी टोली भी पहुंच जाती है. इस टोली में शेरनियां और शावक भी नजर आते हैं. सभी मिलकर मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ चारों ओर से घिर जाता है और उसके लिए बच पाना मुश्किल हो जाता है. फ्रेम में कैद हुआ एक-एक सीन रोमांच से भर देने वाला है.

इंस्टाग्राम पर यहां दिखेगा वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by Gorilla (@g0rilla.ai)

देखकर चौंक गए नेटिजन्स

शेर और मगरमच्छ की लड़ाई के इस वीडियो को देखने के बाद एक से एक रिएक्शन नेटिजन्स द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं. साफ कर दें कि आजकल सोशल मीडिया पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. ऐसे वीडियो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं होता. शेर और मगरमच्छ की यह भिड़ंत भी उन्हीं एआई जनरेटेड वीडियो में से एक हो सकती है. इसलिए इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस दृश्य की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को g0rilla.ai नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.