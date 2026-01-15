Hindi Viral

Sher Ka Video: पानी पीने गए शेर पर टूट पड़ा मगरमच्छ, फिर जो दिखा हिल ना जाओ कहना | देखें वीडियो

Sher Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शेर और मगरमच्छ की भयानक भिड़ंत हो रही है. इसमें दिखा एक-एक सीन हिलाकर रख देगा.

Sher Ka Video: शेर और मगरमच्छ दोनों ही खूंखार जीव होते हैं और उनकी पकड़ से बच पाना मुश्किल होता है. शेर जहां जमीन पर ताकतवर होता है तो वहीं मगरमच्छ पानी में ज्यादा पावरफुल होता है. अब सोचिए कि इन्हीं दोनों की भिड़ंत हो जाए तो नजारा कैसे होगा. इनकी लड़ाई से जुड़ा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि जंगल के एक छोटे से तालाब में शेर पानी पीने पहुंचता है. जैसे ही वह पानी में मुंह लगाता है, तभी अचानक तालाब के अंदर छिपा मगरमच्छ बाहर निकल आता है और शेर पर हमला कर देता है. वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ शेर के मुंह को अपने जबड़ों में जकड़ने की कोशिश करता है और कुछ पल के लिए उसे पकड़ भी लेता है. यह दृश्य काफी रोमांचक और डरावना लगता है.

शेर और मगरमच्छ की भिड़ंत

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आगे दिखाया गया है कि शेर खुद को कमजोर नहीं पड़ने देता. वह पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ पर पलटवार करता है. शेर अपने पंजों से मगरमच्छ को दबोच लेता है और उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है. इसी दौरान वहां शेरों की पूरी टोली भी पहुंच जाती है. इस टोली में शेरनियां और शावक भी नजर आते हैं. सभी मिलकर मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि मगरमच्छ चारों ओर से घिर जाता है और उसके लिए बच पाना मुश्किल हो जाता है. फ्रेम में कैद हुआ एक-एक सीन रोमांच से भर देने वाला है.

देखकर चौंक गए नेटिजन्स

शेर और मगरमच्छ की लड़ाई के इस वीडियो को देखने के बाद एक से एक रिएक्शन नेटिजन्स द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं. साफ कर दें कि आजकल सोशल मीडिया पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. ऐसे वीडियो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं होता. शेर और मगरमच्छ की यह भिड़ंत भी उन्हीं एआई जनरेटेड वीडियो में से एक हो सकती है. इसलिए इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस दृश्य की वास्तविकता की कोई पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को g0rilla.ai नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

