Sher Ka Video: चार कदम चलते ही नाले में धड़ाम हो गया शेर, हुई ऐसी हालत आपको भी तरस आ जाएगा

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह शेर लड़खड़ाकर सीधा नाले में ही गिर पड़ा. जो हुआ देखते रह जाएंगे.

Published date india.com Published: February 8, 2026 12:13 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Sher Ka Video

Sher Ka Video: जंगल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दो शेरों से जुड़ा एक सीन दिखाया गया है. इसमें एक शेर मुसीबत में खुद को बचा ना सका और सीधा नाले में गिर पड़ा. दूसरा शेर और बचाने की कोशिश करता दिख रहा है. दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं. फ्रेम में कैद हुआ एक-एक सीन नेटिजन्स को चौंका रहा है. इसे देखकर सभी खूब प्रतिक्रियाएं कॉमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं. वीडियो एक्स सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्यान खींच रहा है.

नाले में गिरा शेर

वायरल वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि दो शेर एक साथ टहल रहे हैं. वो टहलते हुए नाले के किनारे आ जाते हैं. बगल में नजारे को काफी सुंदर बनाया गया है. देखकर लगता है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट है. दोनों शेर नाले के ठीक किनारे दिख रहे हैं. इसी बीच उनमें से एक शेर लड़खड़ा जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता. वो सीधा नाले में गिर जाता है. एक पल के लिए तो लगता कि शेर नाले की गहराई में डूब जाएगा. क्योंकि पानी उसके सिर तक आ गया था. दूसरा शेर उसकी मदद के लिए बढ़ता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

वायरल हुआ ये वीडियो

नाले में गिरा शेर खुद ही तैरकर किनारे पहुंच जाता है. फिर वो बाहर निकल आता है. जंगल से जुड़ा यह वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसे @NatureUnedited नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किए गया है. चंद सेकेंड के वीडियो को मिलियन में व्यूज मिल चुके हैं. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘बब्बर शेर की ये क्या हालत हो गई.’ दूसरे ने लिखा है, इसमें बड़ी बात नहीं किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा. इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन लगातार वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

