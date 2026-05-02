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Sher Ka Video: नकली शेर बनकर असली के सामने पहुंच गया शख्स, फिर जड़ दिए कई झापड़ | देखें मजेदार वीडियो
Sher Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शख्स नकली शेर बनकर सीधा असली वाले के पास पहुंचता है. फिर जो दिखा हर कोई दंग रह गया.
Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी साधारण वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, तो कभी कुछ नजारे इतने चौंकाने वाले होते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स शेर के सामने अजीब तरीके से पेश आता नजर आ रहा है. यह वीडियो देखने के बाद लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और इसे बार-बार देख रहे हैं. इसमें एक शख्स नकली शेर बनकर असली के सामने आ जाता है.
नकली और असली शेर का सामना
ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में पहुंच जाता है. वह न सिर्फ शेर की तरह कपड़े पहने होता है, बल्कि उसकी चाल-ढाल भी शेर जैसी ही दिखाई देती है. वह धीरे-धीरे चलते हुए असली शेर के पास पहुंचता है. कुछ ही देर में दोनों का आमना-सामना हो जाता है. यह पल बेहद रोमांचक और डराने वाला लगता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी इंसान शेर के इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं करता. आस-पास मौजूद टूरिस्ट इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते नजर आते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
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असली शेर की हुई पिटाई
वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब वह शख्स असली शेर के सामने अजीब हरकत करने लगता है. वह अचानक शेर को थप्पड़ मार देता है और फिर डंडे से भी मारने लगता है. यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ ही पलों में असली शेर वहां से पीछे हटता नजर आता है और अंत में भाग खड़ा होता है. इस पूरे नजारे को देखकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, साफ कर दें कि वीडियो की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. इसे peakvibex नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.