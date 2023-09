Sher Ka Video: सोते हुए शेरों के पास पहुंच गए दो गैंडे, फिर जो हुआ शॉक लगेगा | देखें वीडियो

Sher Ka Video: शेर को उसकी ताकत के कारण जंगल का राजा माना गया है. ज्यादातर जानवर उसकी एक दहाड़ पर सहम जाते हैं. मगर जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जो शेरों के भिड़ने का हुनर जानते हैं. वे शेरों से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं. उल्टा शेर ही इनको देखकर पतली गली से निकल जाते हैं. सोशल मीडिया पर अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है,जिसमें देख सकते हैं कि सोते हुए शेरों के बीच दो गैंडे आ धमकते हैं. नींद खुलते ही शेरों की हालत खराब हो जाती है और वे धीरे से खिसकने में ही अपनी भलाई समझते हैं. शेर और गैंडे से जुड़ा यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो दिखाता है कि दो बब्बर शेर नींद में चूर हैं. दोनों जंगल में एक रास्ते पर सो रहे होते हैं. इतने में दो गैंडे चलते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं. गैंडों को पता है कि दोनों शेर आराम फरमा रहे हैं मगर वे फिर से उनसे पंगा लेने के लिए पहुंच जाते हैं. गैंडों की आहट सुनकर शेरों की नींद टूट जाती है. फिर बिना देर लगाए दोनों शेर गैंडों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं. शेरों ने जिस तरह से गैंडों के लिए रास्ता छोड़ा वैसा आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है. ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है कि वे किसी को देखकर मौके से भाग जाएं.