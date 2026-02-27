Sher Ka Video: प्लान बनाकर शेर पर टूट पड़े लकड़बग्घे, फिर जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा | Viral हुआ ये वीडियो

Hindi Viral

Sher Ka Video: देख सकते हैं कि शेर किस तरह लकड़बग्घों से बुरी तरह घिर चुका है. जंगल के राजा की ऐसी हालत आपने शायद ही कभी देखी होगी.

Sher Ka Video: शेर और लकड़बग्घे से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें शेर को लकड़बग्घों की टीम ने घेर लिया. इसमें एक शेर खुले इलाके में खड़ा दिखाई देता है. उसके चारों तरफ लकड़बग्घों का झुंड घूम रहा है. उनकी तेज आवाजें और आक्रामक हरकतें माहौल को तनावपूर्ण बना देती हैं. आमतौर पर लकड़बग्घे झुंड में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं और वे संख्या के बल पर बड़े जानवरों को भी परेशान कर देते हैं. वीडियो की शुरुआत में ऐसा लगता है कि शेर चारों ओर से घिर चुका है और शायद वह मुश्किल में पड़ सकता है.

लकड़बग्घों का हमला

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ पलों के लिए स्थिति काफी गंभीर नजर आती है. लकड़बग्घों का झुंड धीरे-धीरे शेर के और करीब आने लगता है. वे उसे उकसाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह घबरा जाए. लेकिन शेर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो. अचानक एक लकड़बग्घा आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करता है. फिर सब मिलकर उसे घेर लेते हैं. बस फिर क्या था, शेर अपने असली रूप में आ जाता है. वह जोरदार दहाड़ लगाता है और तेजी से पलटवार करता है. शेर की ताकत और फुर्ती देखकर लकड़बग्घे घबरा जाते हैं. जो झुंड कुछ देर पहले आक्रामक दिख रहा था, अब पीछे हटने लगता है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

A Lion King finding himself surrounded by a group of 30 hyenas. Guess who won? The fact that he turns his back to a cackle of hyenas speaks volume on his confidence. pic.twitter.com/voQshTHumH — Beauty of music and nature (@Axaxia88) February 25, 2026

चकित करेगा नजारा

वीडियो में आगे देख सकते हैं किशेर के पलटवार के बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. लकड़बग्घे दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं और सावधानी से शेर को देखते रहते हैं. उनकी आवाजें अब पहले जैसी तेज नहीं लगतीं. ऐसा साफ दिखाई देता है कि वे शेर की ताकत को समझ चुके हैं. जंगल का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया. इसे @Axaxia88 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी इसे मिल सकते हैं.

