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Sher Ka Video: जंगल में पुश अप्स लगाने लगा शेर, देखकर शेरनी भी चौंक गई | देखें वीडियो

Sher Ka Video: इस वीडियो में शेर ने अपने अंदाज से सबको चौंका दिया. इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे है.

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है, जो शेर से जुड़ा है. इसमें शेर ने ऐसा काम किया जो वाकई चौंकाने की क्षमता रखता है. दरअसल, शेर जंगल में पुश अप्स लगाता दिख रहा है. यह दृश्य इतना अलग और अनोखा है कि लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे शेर शिकार पर जाने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो.

शेर ने लगाए पुश अप्स

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर जमीन पर अपने आगे के पंजों को टिकाकर शरीर को ऊपर-नीचे कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान पुश-अप्स करते हैं. यह देखकर कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई जंगली जानवर इस तरह की हरकत भी कर सकता है. ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने या फिर शिकार से पहले खुद को सक्रिय करने के लिए यह अभ्यास कर रहा है. शेर के इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और वीडियो को खास बना दिया है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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शेरनी भी रह गई हैरान

वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि शेर के पास ही एक शेरनी भी मौजूद है, जो उसकी इस हरकत को देखकर हैरान नजर आती है. ऐसा लगता है जैसे वह भी सोच रही हो कि शेर आखिर कर क्या रहा है. शेरनी का यह रिएक्शन वीडियो को और भी मजेदार बना देता है. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है. इसे lexraym नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड किया गया है.

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