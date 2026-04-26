Hindi Viral

Sher Ka Video Sher Par Magarmach Ka Hamla Magarmach Ka Video Google Trends Crocodile Sudden Attack On Lion In Water See What Happened Next

Sher Ka Video: मजे से नदी पार कर रहा था बब्बर शेर, तभी मगरमच्छ ने पकड़कर नीचे खींच लिया | देखें वीडियो

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर शेर से जुड़ा यह नजारा हर किसी को हैरान कर रहा है. इसमें अचानक ही उस पर हमला हो जाता है.

Sher Ka Video: सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं. इनमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे हर किसी को चौंका देते हैं. फिलहाल शेर से जुड़ा वीडियो सामने आया है. इसमें एक शेर नदी के किनारे खड़ा दिखाई देता है. वह कुछ देर तक इधर-उधर देखता है, जैसे हालात का अंदाजा लगा रहा हो. फिर अचानक वह नदी पार करने का फैसला करता है और धीरे-धीरे पानी में उतर जाता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और शेर आराम से आगे बढ़ता नजर आता है.

नदी में शेर को मिला सरप्राइज

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे-जैसे शेर नदी के बीच तक पहुंचता है, वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है. पानी ज्यादा गहरा नहीं दिखता और शेर आसानी से आधी दूरी तय कर लेता है. उसे देखकर लगता है कि वह सुरक्षित तरीके से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा. लेकिन जैसे ही वह किनारे के करीब पहुंचता है, अचानक एक खतरनाक मोड़ आता है. पानी में छिपा एक मगरमच्छ शेर की हर हरकत पर नजर रखे हुए था. मौका मिलते ही मगरमच्छ तेजी से हमला करता है और शेर के पैर को पकड़कर उसे पानी की ओर खींचने लगता है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

This is why he’s the king of the jungle. That was super close!!! Woah! pic.twitter.com/pzmCyuO0HL — “e go over you” (@badasssss_s) April 25, 2026

घबराकर भागा शेर

अचानक हुए इस हमले से शेर घबरा जाता है और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष चलता है, जो बेहद रोमांचक और डरावना लगता है. आखिरकार शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ के चंगुल से खुद को छुड़ा लेता है, और तेजी से किनारे की ओर भाग जाता है. इस घटना के बाद उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, जो यह दिखाता है कि जंगल का राजा भी कभी-कभी खतरे में पड़ सकता है. यह वीडियो @badasssss_s नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें