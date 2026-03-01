Hindi Viral

Sher Ka Video Sher Se Masti Padi Bhari Lion Attack Video Google Trends Girl Wanted To Fun With Caged Lion In Zoo See What Happened Next

Sher Ka Video: पिंजरे में बंद शेर से मस्ती करना पड़ा भारी, ऐसा सबक सिखाया जिंदगी में नहीं भूलेगी ये लड़की | देखिए

Sher Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शेर संग मस्ती लड़की को काफी भारी पड़ जाती है. मौके पर जो हुआ हिल जाएंगे आप.

Sher Ka Video: शेर को जंगल का राजा माना जाता है. उसकी ताकत ऐसी होती है कि कोई भी दूसरा जानवर सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता. मगर चिड़ियाघर के शेर को लोग हल्के में लेने की गलती कर जाते हैं. बाड़े में बंद शेर के साथ कई लोग मस्ती करना शुरू कर देते हैं. इसी दौरान कई बार उन्हें शेर की ताकत का अंदाजा भी हो जाता है. सोशल मीडिया पर चिड़ियाघर से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. उसमें एक शेर का बाड़ा नजर आ रहा है. बाड़े में कई शेर और शेरनियां नजर आ रही हैं. सामने पिंजरे जैसा बहुत बड़ा गेट लगा है. ताकि टूरिस्ट उन्हें दूर से ही देख सकें. इसी दौरान दिल दहला देने वाली घटना घट जाती है.

शेर ने सिखाया सबक

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शेर के बाड़े के सामने कुछ लोग दिख रहे हैं. उनमें से एक ने पिंजरे के अंदर हाथ डालकर शेर के साथ मस्ती करनी चाही. तभी वहां मौजूद शेरनी ने उसके पैर पकड़ लिए और अंदर की ओर खींचने लगी. बगल में खड़े लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की. उसे शेरनी की पकड़ से बचाने के लिए अपनी ओर खींचने लगे. शेरनी भी ताकत के साथ उसे अंदर की ओर खींचना चाह रही थी. इस दौरान संकट में फंसी लड़की जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उसे देखकर साफ लगता है कि वो दहशत में है. किसी तरह फिर उसे शेरनी के चंगुल से बचाया गया.

एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

Keep your distance from the lion… don’t get close. pic.twitter.com/RfuRfS0PaC — Crazy Moments (@Crazymoments01) February 28, 2026

चिड़ियाघर का वीडियो हुआ वायरल

शेरनी की पकड़ से वो बच तो गई मगर उसे समझ आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी. ये वीडियो उन लोगों के लिए सबक है जो जू में खतरनाक जानवरों के साथ मस्ती करना शुरू कर देते हैं. इस वीडियो को @Crazymoments01 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. कुछ सेकेंड के इस वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

