Sher Ka Video: शेर को सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है उसकी ताकत और बुद्धि को देखते हुए उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है. शेर के सामने आने से कोई भी दूसरा जानवर बचता रहता है. जंगल में सैर करने गए लोगों के पास भी कभी-कभार शेर आ जाता है और उसे देखते ही सब दहशत से भर जाते हैं. ऐसा ही नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़का स्कूटी पर सवार रहता है और तभी जंगल में उसके सामने शेर आ जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वाइल्ड एनिमल से जुड़े इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीच सड़क पर अचानक स्कूटी पर सवार लड़का रुक जाता है. क्योंकि उसके सामने खतरनाक एक शेर आ जाता है. कुछ देर तक शेर उसके सामने आने की कोशिश करता है और फिर अचानक वहां से दूसरा रास्ता ले लेता है. इस तरह शेर स्कूटी सवार शख्स पर कोई हमला नहीं करता है और शांति के साथ वहां से चला जाता है. लेकिन आमतौर पर ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है.

यहां देखें वीडियो:

Co travellers on a Village road. Happens in India😊 pic.twitter.com/XQKtOcEstF

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 14, 2022