Sher Ka Video: शिकार करने आए शेर को ही लपेट दिया, चुपके से आई पहाड़ी बकरी और खाई में धक्का दे दिया | देखें वीडियो

Sher Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह शेर को एक कमजोर जानवर ही सबक सिखा देता है. वीडियो में जो दिखा हर कोई चौंक गया.

Sher Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं. सबसे ज्यादा शेर-बाघ और चीता के वीडियो ही धूम मचाते दिखते हैं. शेर से टक्कर लेने के लिए कोई भी दूसरा जानवर हिम्मत नहीं कर पाता. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें अलग ही नजारा देखने को मिला. वीडियो को देखकर मालूम होता है कि शेर भोजन के लिए शिकार की तलाश में है. मगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर एक पल के लिए लोगों की रूप तक कांप गई. हालांकि यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है.

आफत में पड़ गया शेर

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर पहाड़ी पर खड़ा है. उसके थोड़ा आगे गहरी खाई है. शेर वहीं पर खड़ा होकर पहाड़ी के दूसरी ओर देख रहा था. तभी एक पहाड़ी बकरी चुपके से आई और शेर को धक्का दे दिया. धक्का खाकर शेर तुरंत खाई में गिर गया. उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला. शेर खाई में गिरने के दौरान कई चट्टानों से टकराया और अंत में गिरकर दम तोड़ गया. इस तरह पहाड़ी बकरी ने शिकार करने आए शेर का ही काम तमाम कर दिया.

खाई में गिर पड़ा शेर

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

हालांकि यह वीडियो देखने में तो चौंकाने वाला रोमांचक लगता है. मगर इसमें किसी तरह की सच्चाई नजर नहीं आती. क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं देखने को नहीं मिलतीं. मगर एआई अपनी कल्पना में कुछ भी दिखा देता है. खैर जो भी हो मगर इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान तो अपनी ओर खींच ही लिया. इस वीडियो को abdulkalam048403 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखने के बाद यूजर्स भी प्रतिक्रियाएं देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

