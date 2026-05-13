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Sher Sherni Ka Video: शिकार से हारने ही वाली थी शेरनी तभी बचाने आ गया शेर, आगे का सीन देखकर टूरिस्ट तक हिल गए | देखें वीडियो
Sher Sherni Ka Video: सोशल मीडिया पर शेर-शेरनी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने रोंगटे ही खड़े कर दिए.
Sher Sherni Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इन्हीं में कुछ सामान्य होते हैं तो कुछ होश उड़ाने वाले. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें शेर-शेरनी एक साथ शिकार करने निकले हैं. टूरिस्टों के सामने ही दोनों ने शिकार को दबोच लिया. फिर ऐसा सीन दिखा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. जंगल से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.
शेरनी ने किया हमला
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह टूरिस्ट जंगल की सैर पर निकले हैं. इतने में एक शेरनी वहां आ धमकती है. मालूम होता है कि वो शिकार की तलाश में है. तभी उसे शिकार नजर भी आ जाता है. शेरनी सतर्क हो जाती है और धीरे कदमों से उसके पास पहुंच जाती है. फिर क्या था शेरनी ने तुरंत शिकार को दबोचना शुरू कर दिया. आगे का सीन देखकर लगता है कि शिकार उससे अकेले काबू नहीं हो रहा था. तभी शेर भी वहां आ धमका. फिर दोनों ने मिलकर शिकार को काबू में कर लिया. टूरिस्टों ने यह सारा नजारा कैमरे में कैद कर लिया.
एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:
Viral Video Shows Lioness Hunting in Front of Tourists in Gujarat’s Gir Forest pic.twitter.com/2f11ifGqp8
— Megh Updates ™ (@MeghUpdates) May 12, 2026
अंत में दबोच लिया शिकार
शेर-शेरनी का यह वीडियो एक्स पर MeghUpdates नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के इस वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. यह नजारा गुजरात के गिर वन से जुड़ा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘शेर-शेरनी एक साथ मिल जाएं तो कोई शिकार बच नहीं सकता. दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इस तरह का सीन दिखना ही भयानक सा लगता है.’ वीडियो पर इसी तरह के रिएक्शन लगातार पोस्ट हो रहे हैं.