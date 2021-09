Sherni Aur Bhense Ki Ladai Ka Video: जंगल में शेरनी को सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, जो चंद लम्हों में ही भारी भरकम जंगली भैंसे जैसे जानकर को आसानी से काबू में कर लेती है. मगर तब क्या हो जब शिकार कर रही शेरनी ही खुद शिकार हो जाए? सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो खूब तैर रहा है. वीडियो में भैंसे का शिकार कर रही शेरनी ही खुद उसका शिकार बन गई.Also Read - Scooty Me Chhipa Cobra: सड़क पर खड़ी स्कूटी में ऐसी जगह छिप गया खतरनाक कोबरा, देखकर भी नहीं होगा यकीन | Viral हुआ वीडियो

वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो बीबीसी अर्थ का है जिसे आईएफआई सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि भैंसे का शिकार कर रही शेरनी खुद उल्टे पांव जान बचाने के लिए दौड़ रही है. Also Read - Swans Love Video: प्रेम करते हुए कैमरे में कैद हुआ हंस का जोड़ा, होने लगी बर्फबारी | देखिए दिल को छू लेने वाला वीडियो

कुछ दूर दौड़ने के बाद शेरनी बचने के लिए एक पेड़ के पास घास में छिपने की कोशिश करने लगी, मगर भैंसा वहां भी पहुंच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंसा पेड़ के आसपास चक्कर मार रहा है, मानो आज वो अपने शिकारी को छोड़ने के मूड नहीं है. वहीं पेड़ के नीचे खुद को सुरक्षित ना पाकर थकी सी लग रही शेरनी जैसे वहां से दौड़ने लगी, भैंसा उसके पीछे पड़ गया. उसने अपने सींगों पर शेरनी को कई फीट ऊपर उछाल दिया. Also Read - India Ka Jugaad: जब कुछ काम ना आया तो लगाया देसी जुगाड़, तुरंत स्टार्ट हो गई मशीन | देखिए ये मजेदार Video

यहां देखें वीडियो-

The strange time we live in 🤨 pic.twitter.com/ZydEMGstLC

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 4, 2021