By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sherni Ka Video: लकड़बग्घों के चंगुल में बुरी तरह फंस गई शेरनी, जान चली ही जाती मगर बचाने आ गया हाथी | देखें वीडियो
Sher Ka Video: यह दिल दहला देने वाला वीडियो दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से है, जहां वन्यजीवों की दुनिया में ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं.
Jungle Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो जंगल की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी की सारी हदें पार कर देता है. इस वीडियो में एक घायल शेरनी को लकड़बग्घों के झुंड ने घेर लिया और उसकी जान पर बन आई, लेकिन तभी एक विशालकाय हाथी मैदान में कूद पड़ा और लकड़बग्घों को भगा दिया. यह वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और नेटिजन्स इसे ‘जंगल का हीरो’ बता रहे हैं. दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या हाथी ने वाकई शेरनी की जान बचाई या यह महज संयोग था? आइए जानते हैं पूरी कहानी.
Couple Ka Video: होटल में प्रेमी के साथ थी पत्नी तभी पुलिस लेकर पहुंच गया पति, फिर जो हुआ दिमाग घूम जाएगा आपका | देखें वीडियो
कहां का है मामला
यह दिल दहला देने वाला वीडियो दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से है, जहां वन्यजीवों की दुनिया में ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शेरनी, जो शायद किसी लड़ाई या शिकार के दौरान घायल हो गई है, लंगड़ाते हुए सड़क पर चल रही है. दो लकड़बग्घे चुपके से उसका पीछा कर रहे हैं, जो घायल शेरनी को आसान शिकार समझकर हमला करने की फिराक में हैं. शेरनी की हालत इतनी खराब लग रही है कि वह मुश्किल से लड़ पाती, और लकड़बग्घे उसे घेरने लगते हैं. लेकिन तभी दूर से एक हाथी आता है, जो अपनी सूंड उठाकर और जोरदार आवाज निकालकर लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है. हाथी की दहाड़ और उसकी तेज रफ्तार से लकड़बग्घे भाग खड़े होते हैं, और शेरनी सुरक्षित बच जाती है.
लाखों लोगों ने देखा वीडियो
यह वीडियो एक्स पर @Axaxia88 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जहां इसे अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. पोस्ट में लिखा है, ‘क्रूगर नेशनल पार्क में यह दुर्लभ और भावुक पल हमेशा रोंगटे खड़े कर देता है. एक विशाल हाथी ने घायल शेर को लकड़बग्घों से बचाया.’ वीडियो की लंबाई करीब 1.5 मिनट है, और इसे सफारी पर घूम रहे पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कोई इसे ‘प्रकृति का चमत्कार’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हाथी ने जानबूझकर शेरनी की मदद की, क्योंकि लकड़बग्घे जंगल में सबके दुश्मन होते हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
Wow, this super rare and touching moment at Kruger National Park always gives me goosebumps!
A giant elephant charged in, using its trumpeting roars and sheer power to drive away a pack of hyenas that were circling and stalking the severely injured lion, saving its life… pic.twitter.com/AyS8eFXrnL
— Beauty of music and nature (@Axaxia88) January 16, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
एक यूजर ने कमेंट किया, ‘हाथी और शेर आमतौर पर एक-दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन यहां हाथी हीरो बन गया.’ जबकि कुछ यूजर्स इसे क्लिकबेट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शेरनी इतनी घायल नहीं थी और लकड़बग्घे सिर्फ दो थे, लेकिन वीडियो की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता. यह वीडियो ना सिर्फ एक्स पर बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर हो रहा है, और कई न्यूज चैनलों ने इसे ‘अजब-गजब’ कैटेगरी में दिखाया है.