Sherni Ka Video: चुपके से आई और फोटोग्राफर का कैमरा ले उड़ी शेरनी, फिर घूम-घूमकर बनाया वीडियो | देखिए

Sherni Ka Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जो पूरी तरह से हैरान कर देते हैं. इन्हें देखकर आंखों पर जरा भी यकीन नहीं होता. लोग आए दिन परिवार संग जंगल की सैर पर निकलते हैं. इस दौरान वे अपने कैमरे में अलग-अलग जंगली जानवरों को कैद करते हैं. कभी शेर, चीता और हाथी से जुड़ा नजारा कैद होता है तो कभी बंदर, सांप और अजगर से जुड़ा दृश्य कैप्चर होता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो इन सबसे दो कदम आगे हैं. वीडियो एक शेरनी से जुड़ा हुआ है जो फोटोग्राफर का कैमरा लेकर भाग जाती है. फिर जंगल में घूम-घूमकर खुद का वीडियो बनाती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक फोटोग्राफर जंगल के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है. इसी दौरान एक शेरनी वहां आ जाती है और उसका कैमरा मुंह में दबा लेती है. देखते ही देखते वो मौके से नौ दो ग्यारह हो जाती है. शेरनी कैमरा मुंह में दबाए तेज दौड़ लगा रही होती है और सारा नजारा कैमरे में कैप्चर भी हो रहा होता है. दूसरी ओर फोटोग्राफर शेरनी के पीछे अपनी गाड़ी भगाता है ताकि उसका कैमरा उसे वापस मिल सके. इस अंतराल में शेरनी ने खुद का शानदार वीडियो शूट कर लिया और उसे पता भी नहीं चला.

शेरनी का यह फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस तरह का नजारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है वैसा आमतौर पर कहीं नजर नहीं आता है. वाइल्ड एनिमल से जुड़े इस वीडियो को @yourclipss नाम के एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया है: ‘शेरनी ने कैमरा चुराया और वीडियो रिकॉर्ड किया.’