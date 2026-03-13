  • Hindi
Sherni Ka Video: जंगल छोड़कर समुद्र किनारे पहुंच गई जंगल की रानी, कैमरे में कैद हुआ अद्भुत नजारा | देखें ये वीडियो

Viral Video Today: वीडियो देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बीच पर बैठकर धूप सेंक रहा हो. शेरनी भी बिल्कुल उसी अंदाज में रिलैक्स करती दिख रही है.

शेरनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Sherni Ka Video: शेर और शेरनी का नाम सुनते ही दिमाग में घना जंगल, शिकार और दहाड़ की तस्वीर उभरती है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों की सोच ही बदल दी. यहां जंगल की रानी किसी शिकार के पीछे भागती नहीं, बल्कि समुद्र किनारे आराम फरमाती नजर आ रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी चट्टानों से भरे समुद्र तट पर बिल्कुल आराम से लेटी हुई है. उसके ठीक पीछे तेज लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, लेकिन शेरनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वह बड़े सुकून से वहीं लेटी हुई समुद्र के नजारे का मजा लेती दिखाई देती है.

समुद्र किनारे धूप सेकने लगी शेरनी

वीडियो देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बीच पर बैठकर धूप सेंक रहा हो. शेरनी भी बिल्कुल उसी अंदाज में रिलैक्स करती दिख रही है. कभी वह सिर उठाकर आसपास देखती है तो कभी फिर आराम से लेट जाती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो अफ्रीका के नामीबिया में किसी इलाके का है. यहां कुछ खास तरह के शेर पाए जाते हैं जिन्हें डेजर्ट लायंस कहा जाता है. ये शेर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं और खाने की तलाश में कई बार समुद्र किनारे तक पहुंच जाते हैं.

समुद्री जीवों का शिकार

इन शेरों की खास बात यह है कि ये समुद्र के पास रहने के आदी हो चुके हैं. यहां ये अक्सर सील जैसे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं. इसी वजह से कई बार इन्हें समुद्र तट के आसपास घूमते या आराम करते हुए भी देखा जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी भी कभी समुद्र किनारे इतने सुकून से वक्त बिताता नजर आ सकता है.

एक्स पर देखें वीडियो

वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. कोई इसे प्रकृति का अनोखा नजारा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि पहली बार किसी शेरनी को इस अंदाज में रिलैक्स करते हुए देखा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @NatureUnedited नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

