Shiva Tandava Stotra: काशी का घाट हो और सामूहिक रूप से शिव तांडव स्त्रोत का पाठ हो रहा हो तो भला शिवभक्तों को और क्या चाहिए. ऐसा ही नजारा 8 मार्च को देखने को मिला. एक हजार महिलाओं ने शिव तांडव का पाठ किया.

इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये पाठ किया. स्थान था काशी का अस्सी घाट. महिलाओं ने शिव तांडव स्तोत्र का लयबद्ध गायन किया.

इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है. इसमें दिखता है कि महिलाएं कोविड नियमों का पालन करते हुए तांडव स्त्रोत का पाठ कर रही हैं.

देखें वीडियो-

On International Women’s Day, these amazing women recited Shiv Tandav Stotram on the banks of Maa Ganga Ji in Varanasi. It’s truly mesmerizing and enthralling. pic.twitter.com/z1Vtm5uDMz

— Abhijeet Tripathi (@AbhiNationalist) March 9, 2021