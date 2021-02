Shoaib Akhtar New Look: पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी रहे शोएब अख्तर का नया लुक काफी वायरल हो रहा है. इस लुक में वे ‘तेरे नाम’ के सलमान खान जैसे दिख रहे हैं. पर लोगों ने उन्हें इसके लिए काफी ट्रोल कर दिया है. Also Read - Kissing Live Video: देश की अर्थव्यवस्था पर बोल रहा था पति, लाइव वीडियो में आकर पत्नी ने चूम लिया!

क्या है माजरा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्‍तर ने कुछ ही समय पहले ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदली. देखें- Also Read - ऑनलाइन मंगाया खाना, डिलीवरी ड्राइवर ने किया अनोखा मैसेज, Sorry Love Ate Your Food

उन्होंने जो नई प्रोफाइल पिक लगाई उसमें वो ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोचा था कि लोग उनके इस लुक को बेहद पसंद करेंगे, पर हुआ उल्टा.

वे फैंस के निशाने पर आ गए. लोग उन्हें जबरदस्त ट्रोल करने लगे. मजाक बनाया जाने लगा. कई मीम्स भी बन गए.

देखें लोगों के मजेदार रिएक्शंस-

Few moments later pic.twitter.com/ETe9RVuBCo

Is it Salman Khan from Tere Naam?

— Sajid Faridi. (@SajidJaniWTF) February 10, 2021