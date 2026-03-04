  • Hindi
VIDEO: लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही हुआ ऐसा हादसा, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे

वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं.

Published: March 4, 2026 6:01 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. महज कुछ सेकंड का यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ा है. जैसे ही दरवाजा खुलता है और वह बाहर कदम रखने की कोशिश करता है, लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर चल पड़ती है. दरवाजा पूरी तरह खुला होने के बावजूद केबिन का मूव करना लोगों को हैरान कर रहा है.

लिफ्ट में हुई तकनीकी खराबी

शख्स का संतुलन बिगड़ता है और वह फंसते-फंसते बचता है. गनीमत यह रही कि इस घटना में उसकी जान बच गई. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स इसे मेंटेनेंस की भारी लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे किसी तकनीकी खराबी का नतीजा कह रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि अब लिफ्ट में चढ़ते समय भी डर लगने लगा है.

वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में अपने साथ हुई लिफ्ट से जुड़ी घटनाएं भी साझा की हैं.

यह वायरल वीडियो एक बार फिर याद दिलाता है कि रोजमर्रा की सुविधाओं को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. लिफ्ट जैसी सामान्य दिखने वाली चीज भी अगर सही तरीके से मेंटेन न हो, तो बड़ा हादसा बन सकती है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोगों को सतर्क रहने का संदेश दे रहा है.

