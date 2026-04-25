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Shocking Video Almost 150kg Man Flying Out Of The Tiny Ring Rare Scene Left Stunned Everyone Watch Video

Shocking Video: उड़कर रिंग से बाहर निकल गया 150KG का आदमी, देखकर ही हिल गए पास खड़े लोग | देखें वीडियो

Shocking Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक भारी भरकम शख्स छोटे से रिंग से बाहर निकल जाता है. नजारा वाकई चौंकाने वाला है.

Shocking Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोगों को चौंका देते हैं. कुछ वीडियो मजेदार होते हैं कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसमें एक शख्स ऐसा कारनामा करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. पहली नजर में यह दृश्य बिल्कुल असंभव सा लगता है लेकिन वीडियो में जो दिखता है, वह सच में हुआ है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.

छोटे से रिंग से निकला शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गोल रिंग दिखाई दे रहा है, जो आकार में काफी छोटा दिखाई देता है. आमतौर पर इतना छोटा रिंग देखकर यही लगता है कि कोई पतला-दुबला इंसान ही मुश्किल से उसमें से निकल पाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भारी-भरकम शख्स, जिसका वजन करीब 150 किलो के आसपास बताया जा रहा है, उसी छोटे से रिंग से छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है. यह नजारा इतना अविश्वसनीय है कि लोग बार-बार वीडियो देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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क्या बोले नेटिजन्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे किसी खास तकनीक या ट्रिक का कमाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे एडिटिंग का असर मान रहे हैं, वहीं कई लोग इस शख्स की फुर्ती और शरीर के लचीलापन की तारीफ भी कर रहे हैं. जो भी हो, यह वीडियो लोगों का ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल रहा है. वीडियो को thetatkaltimes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को आ चुके हैं.

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