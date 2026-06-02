Shocking Video: बंद दरवाजे के पीछे दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन, देखकर ही कांप उठे लड़के | Viral हुआ वीडियो

Shocking Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि दरवाजे के पीछे कि तरह का खतरनाक सीन दिखाई दिया. इसे देखकर वाकई होश उड़ जाएंगे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/shocking-video-band-darwaje-ka-video-google-trends-omg-scene-behind-closed-doors-goes-viral-now-8433511/ Copy

Photo: shreeram_sane/Instagram

Shocking Video: सोशल मीडिया पर यूजर्स का ध्यान खींचने के लिए तरह-तरह के नजारे अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो चौंकने की क्षमता रखते हैं. इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक बड़ा सा हॉल नजर आता है, जहां साइड में एक दरवाजा लगा हुआ दिखाई देता है. पहली नजर में यह दरवाजा बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे किसी वाशरूम या स्टोर रूम का हो. वहीं मौजूद कुछ लड़के इस दरवाजे को देखकर आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर यह किस काम का हो सकता है.

बंद दरवाजे ने चौंकाया

वायरल वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि लड़के रहस्य जानने के लिए उत्सुक होते हैं. आखिरकार उस दरवाजे को खोलने का फैसला करते हैं. जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं. दरअसल, उस दरवाजे के पीछे कोई कमरा या रास्ता नहीं था, बल्कि सीधा खाली स्थान नजर आता है. इसका मतलब साफ है कि अगर कोई शख्स बिना सोचे-समझे उस दरवाजे को खोलकर आगे बढ़े, तो वह सीधे नीचे गिर सकता है. यह दृश्य इतना खतरनाक है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by shreeram sane (@shreeram_sane)

नेटिजन्स ने ऐसे किया रिएक्ट

देखकर कह सकते हैं कि सामान्य दिखने वाला दरवाजा इस तरह का खतरा छिपाए होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिए. कई यूजर्स ने इसे बेहद खतरनाक लापरवाही बताया. किसी ने कहा कि ऐसी जगहों पर इस तरह के दरवाजे होना लोगों की जान के लिए जोखिम बन सकता है. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर इस तरह की डिजाइन किसने और क्यों बनाई होगी. इस वायरल वीडियो को shreeram_sane नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.