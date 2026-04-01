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Shocking Video: गाय को गोद में बैठाकर दौड़ा दी बाइक, जिसने भी देखा भौंचक्का रह गया | देखें वीडियो

Shocking Video: इसमें देख सकते हैं कि बाइक पर शख्स ने गाय को बैठा लिया और फिर फर्राटे भरने लगा. फिर जो दिखा सोच भी नहीं सकते.

Shocking Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स गाय को बैठाकर बाइक चलाता दिख रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. देख सकते हैं कि उसने ड्राइवर वाली जगह पर गाय को बैठाया है और खुद पीछे से हैंडल पकड़कर सड़क पर गाड़ी चला रहा है. इस गजब नजारे को जिसने भी देखा दंग ही रह गया. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

बाइक पर बैठा दी गाय

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपनी बाइक पर एक गाय को आगे की सीट पर बैठा रखा है. आमतौर पर बाइक पर इंसान बैठते हैं, लेकिन यहां स्थिति पूरी तरह उलटी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स खुद पीछे बैठा हुआ है और पीछे से ही हैंडल पकड़कर बाइक चला रहा है. वह सड़क पर काफी तेजी से बाइक दौड़ाता नजर आता है. यह नजारा इतना अनोखा और हैरान करने वाला है कि पास से गुजर रहे एक कार चालक ने तुरंत अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया. बाद में उसने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं

वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे मजेदार और अनोखा बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत मान रहे हैं. सड़क पर इस तरह का स्टंट करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था. न सिर्फ बाइक चलाने वाले व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि आसपास चल रहे दूसरे वाहन चालकों के लिए भी यह जोखिम भरा हो सकता था. वीडियो को pulseindia.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

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