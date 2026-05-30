Shocking Video: मां का प्यार देखा तो इमोशनल हो गया ढाबे में करने वाला लड़का, फिर जो किया चौंक गए सभी | देखें वीडियो

Shocking Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/shocking-video-dhaba-boy-ka-video-google-trends-boy-who-working-at-roadside-eatery-got-emotional-suddenly-scene-turned-8430727/ Copy

Photo Credit: trolls_official/Instagram Video

Shocking Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने पहले सबको इमोशनल किया और फिर एकाएक चौंका दिया. वीडियो ढाबे में काम करने वाले एक लड़के से जुड़ा दिखाई देता है. इसमें वो एक महिला कस्टमर को देखकर ठहर जाता है. काफी देर तक वो टकटकी लगाकर देखता रहता है. सबको यही लगता है कि महिला को देखकर लड़के को अपनी मां की याद आ रही होगी. तभी एकाएक सारा सीन पलट जाता है. लड़के और ढाबे में बैठे एक शख्स के बीच ऐसा संवाद होता है जिसने सभी को चौंका दिया.

पहले इमोशल करेगा सीन

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का महिला की तरफ देख रहा था. वो अपने बेटे को प्यार से खाना खिला रही थी. मगर बच्चा फोन देखने में बिजी थी. बहुत मुश्किल से वो खाना खा रहा था. इसी दौरान वहां बैठे एक शख्स ने ढाबे में काम करने वाले लड़के से पूछा, ‘कितने दिनों से काम कर रहा है यहां? वो जवाब देता है, ‘एक हफ्ते से भैया.’ फिर वो पूछता है स्कूल जाता है. वो हां में जवाब देता है. और कहता है, ‘मां को फोन में सीरियल देखने का बहुत शौक है. रिचार्ज के पैसे लगते हैं ना. तो पैसे जोड़कर महीने का रिचार्ज करवाऊंगा.” फिर वो शख्स लड़के को एक एप के बारे में सजेस्ट करता है. इतना सुनते ही लड़का ढाबा मालिक से कहता है कि अब वो काम नहीं कर सकता. हिसाब कर दो मेरा.”

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Trolls Official (@trolls_official)

एकाएक चौंक गए लोग

यही वो सीन है जब हर कोई चौंक जाता है. शुरुआत में वीडियो में इमोशनल एंगल दिखाया गया है और बाद में सीन ही पलट जाता है. एक यूजर ने लिखा है, ‘इमोशनल एंगल दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘शुरुआत में मैं भी भावुक हो गया था.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो स्क्रिप्टेड मालूम होता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को trolls_official नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.