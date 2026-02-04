  • Hindi
Shocking Video: कब्रिस्तान से ऑर्डर कर दी बिरयानी! गेट पर पहुंचते ही हिल गया डिलीवरी बॉय | देखें वीडियो

Shocking Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने वाकई होश उड़ा दिए.

Published date india.com Updated: February 4, 2026 10:03 AM IST
By Nandan Singh
Shocking Video: वाकई में सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो को देखकर आप भी ऐसा ही कहेंगे. इसमें जिस तरह का नजारा दिखा उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. यह वीडियो एक फूड डिलीवरी बॉय का है, जो आधी रात में बिरयानी का ऑर्डर डिलीवर करने पहंचा. मगर लोकेशन पर पहुंचते ही उसके हाथ-पांव फूल गए. क्योंकि सामने कोई घर या दुकान नहीं थी, बल्कि एक कब्रिस्तान का गेट था. चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था. इतनी रात में कब्रिस्तान देखकर डिलीवरी बॉय की हालत खराब हो गई. फ्रेम में कैद हुआ आगे का नजारा होश ही उड़ा देगा.

कब्रिस्तान से ऑर्डर हुआ खाना
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉय ने हिम्मत करके दिए गए नंबर पर फोन किया. फोन उठाने वाली महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे कब्रिस्तान दिख रहा है. डिलीवरी बॉय ने डरते हुए हां कहा. इसके बाद महिला ने कहा कि वह कब्रिस्तान के अंदर है और उसे वहीं आना होगा. यह सुनते ही डिलीवरी बॉय और घबरा गया. उसने कहा कि अंदर बहुत अंधेरा है और उसे डर लग रहा है. लेकिन महिला ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है तुम अंदर आ जाओ. इतना सुनते ही डिलीवरी बॉय और परेशान हो गया.

ऑर्डर कैंसिल की धमकी
वीडियो में आप आगे देखेंगे कि डिलीवरी बॉय ने उसे साफ कह दिया कि ऑर्डर लेना है को बाहर आ जाओ मैं अंदर नहीं आ सकता. वरना ऑर्डर कैसिंग कर दूंगा. फिर महिला ने उससे कहा कि तुम भूतों से डर रहे हो ना. इतना सुनते ही वो और घबरा गया. अब वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा मालूम होता है. ज्यादातर यूजर्स का भी यहीं मानना है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है.

इस वीडियो को @choudhary_99415 नाम के एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया है.

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

