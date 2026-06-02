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शख्स ने 50 हिस्सों में काट दिया चावल का दाना, चाकू चलाने की रफ्तार देखकर ही हैरान रह गए लोग

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है. इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 2, 2026, 8:29 PM IST
Viral Video Today
शख्स का ये वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. (Photo/Instagram)

Shocking Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स चावल के एक छोटे से दाने के साथ ऐसा कारनामा करता नजर आता है कि देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है. इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है. वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया.

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हैरान कर देगा नजारा

सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है. आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स भी खूब देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘अब नमक का एक दाना काटकर दिखाओ.’ दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, ‘भाई अब गेहूं काटकर आटा बना दो.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये इंसान नहीं, माइक्रो मशीन है.’

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

कुछ लोगों ने तो उसकी कला को सुपरपावर तक बता दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘अगर इसे मौका मिल जाए तो ये परमाणु भी दो हिस्सों में बांट देगा.’ जबकि दूसरे ने कहा, ‘इतनी परफेक्ट कटिंग तो रोबोट भी नहीं कर पाएगा.’ दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में कोई बड़ा स्टंट या महंगी तकनीक नहीं दिखती. सिर्फ एक चावल का दाना, एक चाकू और शख्स की गजब की एकाग्रता. मगर शख्स का ये अनोखा कारनामा अब सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो इंस्टाग्राम पर rajendra_mashrya_111 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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