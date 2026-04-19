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Shocking Video Of Boy Has 12 Fingers On His Hands Rare Video Goes Viral On Social Media

Shocking Video: इस लड़के के हाथों में है 12 उंगलियां, यकीन ना आए तो खुद देख लो | देखें वीडियो

Shocking Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा सीन किसी को भी चौंकाकर रख देगा.

Shocking Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के के हाथों में सामान्य 10 की जगह 12 उंगलियां दिखाई दे रही हैं. यह नजारा इतना अनोखा है कि पहली नजर में इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स माइक लेकर उस लड़के के पास पहुंचता है और उससे अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहता है. जैसे ही लड़का अपने हाथ आगे करता है, वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं.

लड़के की 12 उंगलियां

वायरल वीडियो में लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथ फैलाकर दिखाता है. उसके हर हाथ में 6-6 उंगलियां साफ नजर आती हैं, यानी कुल मिलाकर 12 उंगलियां. यह देखकर सवाल पूछने वाला भी आश्चर्य में पड़ जाता है. कुछ लोग इस पर सवाल करते नजर आते हैं, तो कुछ इसे कैमरे में कैद करने लगते हैं. लड़के का आत्मविश्वास भी देखने लायक होता है, क्योंकि वह बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी उंगलियां दिखाता है, मानो यह उसके लिए कोई बड़ी बात न हो. यही सहजता इस वीडियो को और भी खास बना देती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा बता रहे हैं, तो कुछ इसे दुर्लभ शारीरिक स्थिति मान रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसे एडिटिंग या ट्रिक का नतीजा बता रहे हैं. जो भी हो यह वीडियो लोगों का ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल रहा है. इसे missile.fast नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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