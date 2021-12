कुछ वन्य जीवों और समुद्री जीवों में स्पेशल पावर होती है और वो उसका खुद को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं. ऐसा ही एक शक्ति इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली में भी होती है और वो उसका प्रयोग कैसे करती है आगे आपको वायरल वीडियो में देखने को मिलेगा. सोशल मीडिया पर समुद्री जीवों का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जो निश्चित तौर पर आपको अंदर से हिला कर रख देगा. कुछ लोग होंगे जो इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में बिल्कुल अनजान होंगे. ताजा वीडियो में एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली पर हमला कर देता है.Also Read - Air Hostess Ka Dance: खाली फ्लाइट में एयर होस्टेस ने खूब लगाए ठुमके, इंटरनेट पर धूम मचा रहा वीडियो

मगरमच्छ का दांव पड़ गया उल्टा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के पानी के किनारे एक मछली होती है और पीछे से हमला करने की मंशा से मगरमच्छ आता है. देखते ही देखते मगरमच्छ मछली पर हमला कर देता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है. लेकिन शायद उसको पता नहीं होगा कि वो मछली इलेक्ट्रिक ईल थी, जिसके पास स्पेशल पावर होती है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि हमलावर मगरमच्छ को मछली करंट मार देती है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है. हालांकि, इस दौरान मछली की भी जान चली जाती है.

The alligator takes a fish called eel in its jaws. The eel generates 860 volts of electricity. As a result, the crocodile dies of shock without opening the jaws and the eel also dies after being trapped in the jaws.

Such videos are rarely seen.#TwitterNatureCommunity #wild pic.twitter.com/jhT5q5OyRn

— Zubin Ashara (@zubinashara) December 18, 2021