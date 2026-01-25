  • Hindi
Shocking Video: शख्स ने पानी में बहा दिए 20 लीटर दूध, मगर मांगने पर भी बच्ची को नहीं दिया | देखें वीडियो

Shocking Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स किस तरह नदी के पानी में दूध बहाता नजर आ रहा है. उसकी हरकत पर हर कोई चौंक गया.

Shocking Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ हुए हैं. कई लोगों को देखने के बाद भी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जो पानी में कई लीटर दूध बहाता दिख रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय वह दूध नदी में डाल रहा होता है, उसी वक्त दो छोटी जरूरतमंद बच्चियां बर्तन लेकर वहां पहुंच जाती हैं. बच्चियों को उम्मीद थी कि उन्हें थोड़ा दूध मिल जाएगा, लेकिन व्यक्ति ने उनकी ओर ध्यान दिए बिना पूरा दूध नदी में बहा दिया. बच्चियां फिर मायूस होकर वहां से लौट जाती हैं. फ्रेम में कैद हुआ ये एक दृश्य कई लोगों का दिल तोड़ जाता है.

पानी में बहाने लगा दूध

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शख्स बिना किसी की परवाह किए पानी में दूध बहाता नजर आ रहा है. नेटिजन्स ने इस घटना को आस्था के नाम पर की गई नासमझी बताया. लोगों का कहना है कि अगर सामने कोई जरूरतमंद हो, तो उसकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है. दूध जैसे पोषक पदार्थ को यूं ही बर्बाद करना और भूखे बच्चों को नजरअंदाज करना इंसानियत के खिलाफ है. कई यूजर्स ने लिखा कि सच्चा पुण्य जरूरतमंदों की मदद से मिलता है. इसी तरह की प्रतिक्रियाएं वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रही हैं.

यहां एक्स पर देखिए वीडियो:

गुस्सा हुए नेटिजन्स

इस वायरल वीडियो को एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया है: “व्यक्ति ने बीसों लीटर दूध नदी में बहा दिया, लेकिन बच्चों को नहीं दिया.” चंद सेकेंड का यह वीडियो अब तक हजारों बार देख जा चुका है. इतना ही नहीं इस पर सैकड़ों की संख्या में लाइक्स और कॉमेंट भी आ चुके हैं. ये नजारा कहां और किस जगह का है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. स्पष्ट कर दें कि खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल नहीं करता है.

