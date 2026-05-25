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Shocking Video Today Babaji Lifted Record 200kg Without Using Hands Gym Me Babaji Ne Utha Lia 200 Kg Vajan Video Viral

बाबाजी ने बिना हाथ लगाए उठा दिया 200KG वजन, अनोखी 'दिव्य शक्ति' देखकर हिल गए पहलवान | देखिए वीडियो

Babaji Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि बाबाजी बिना हाथ लगाए जिम में कसरत करते हुए नजर आते हैं. उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर तमाम बॉडीबिल्डर्स चौंक ही जाते हैं.

बाबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाबाजी जिम के अंदर नजर आते हैं, जहां बॉडीबिल्डर्स भारी-भरकम वजन उठाकर कसरत करते हुए नजर आते हैं. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि जिम में रखी करीब 200KG वजन वाली बेंच प्रेस मशीन अचानक ऊपर-नीचे होने लगती है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बाबाजी उस वजन को हाथ तक नहीं लगाते. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी कथित दिव्य शक्ति से हवा में ही भारी वजन को कंट्रोल कर लिया. जिम में मौजूद लोग यह दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं.

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बाबाजी ने उठा लिया 200KG वजन

वायरल क्लिप में कई पहलवान और जिम करने वाले बॉडीबिल्डर्स बाबाजी को ध्यान से देखते नजर आते हैं. कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जबकि कई लोग हैरानी में एक-दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे ‘अद्भुत शक्ति’ बता रहे हैं तो कई यूजर्स इसे कैमरा ट्रिक और एडिटिंग का कमाल कह रहे हैं. कई नेटिजन्स ने कमेंट में लिखा कि आजकल एआई और विजुअल इफेक्ट्स की मदद से कुछ भी संभव दिखाया जा सकता है. वहीं कुछ लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ऐसी शक्ति सच में आ जाए तो जिम की दुनिया ही बदल जाएगी.

यहां भी देखें वीडियो

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तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लाखों व्यूज बटोर चुके इस क्लिप पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. खास बात यह है कि वीडियो को देखकर पहली नजर में असली और नकली के बीच फर्क करना काफी मुश्किल लग रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. देखने से यह वीडियो एआई जनरेटेड या एडिटेड कंटेंट का हिस्सा मालूम होता है. बरहाल हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर jeff_fitness नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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