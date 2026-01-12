Hindi Viral

Shocking Video Today Famous Influencer Jumped Into Deep Swamp Only For Views But See What Happened After 50 Seconds

Shocking Video: सिर्फ व्यूज के लिए दलदल में कूद गया इंफ्लूएंसर, फिर 50 सेकंड में जो हुआ रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

Shocking Video: रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में देखेंगे कि एक इंफ्लूएंसर सिर्फ मशहूर होने के लिए दलदल में कूद गया. मगर फिर जो दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा.

रोंगटे खड़े करने वाला इंफ्लूएंसर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया की चकाचौंध में अंधे हो चुके युवाओं की एक और दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है. जहां सिर्फ व्यूज पाने के लिए एक युवा गहरी दलदल में कूद गया. मगर फिर सिर्फ पचास सेकंड में जो कुछ हुआ वो किसी को भी दहला देगा. दरअसल 26 साल के इंफ्लूएंसर कोल्टन मैकॉले (Colton Macaulay) ने महज व्यूज और लाइक्स के लालच में अपनी जान की बाजी लगा दी. वीडियो में दिख रहा है कि कोल्टन अपने दोस्त के साथ एक्सप्लोरिंग कर रहा थे, जब वो एक दलदली इलाके पर कूद पड़ा. शुरू में तो सब मजाक लग रहा था, लेकिन महज 50 सेकंड में सीन बदल गया.इंफ्लूएंसर कीचड़ में धंसता चला गया. वो हाथ-पैर मारता रहा, मगर दलदल उसे निगलता चला गया. रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अब वायरल हो चुका है, जिसे 6.6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

दलदल में डूब गया इंफ्लूएंसर

बताया गया कोल्टन अपने दोस्त के साथ हलिफैक्स के पास एक वेटलैंड एरिया में घूमने पहुंचे थे. ये इलाका पीट मॉस और मृत पौधों से भरा हुआ है, जो दलदल जैसा बन जाता है. वीडियो की शुरुआत में कोल्टन हंसते-खेलते कूद रहे हैं. लेकिन जैसे ही वो एक स्पॉट पर लैंड करते हैं, जमीन निगलने लगती है. कोल्टन अपने हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाते हैं. शरीर पूरी तरह डूब जाता है. इधर दोस्त ने तुरंत कैमरा बंद कर बचाने की कोशिश की. आखिर में किसी तरह कोल्टन को बाहर निकाला गया. लेकिन वो पल इतना डरावना था कि कोल्टन ने बाद में बताया, ‘पूरी तरह डूब जाना बेहद भयानक था.’

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

कब का है मामला

मालूम हो सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में ऐसे स्टंट आम हो गए हैं, लेकिन ये जानलेवा साबित होते रहे हैं. इधर कोल्टन का ये खतरनाक वीडियो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर धूम मचा रहा है, जहां लोग कमेंट कर रहे हैं. स्पष्ट कर दे कि ये घटना 2024 की है, मगर एक बार सोशल मीडिया पर वायरल है.

