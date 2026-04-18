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Shocking Video Today Girl Started Dancing On Roof Of Thar Video Went Viral

थार की छत पर बैठकर डांस करने लगी लड़की, तभी जो हुआ देखकर चौंक ही जाएंगे

Viral Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय सड़क पर एक थार गाड़ी चल रही है और उसकी छत पर एक लड़की बैठकर डांस करने लगती है. मगर तभी जो हुआ किसी को भी हैरान कर देगा.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है, जो कभी-कभी मजेदार तो लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा खतरा भी कम नहीं होता. अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है. इसमें एक लड़की का अंदाज पहले तो लोगों को मजेदार लगता है. मगर फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय सड़क पर एक थार गाड़ी चल रही है और उसकी छत पर एक लड़की बैठकर डांस करने लगती है. शुरुआत में माहौल काफी हल्का-फुल्का नजर आता है. लड़की बेफिक्र होकर म्यूजिक की धुन पर झूम रही होती है, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पल को कैमरे में कैद कर रहे होते हैं. सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति बदल जाती है.

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बैलेंस बिगड़ा और गिर पड़ी लड़की

इसमें देखेंगे जैसे ही गाड़ी हल्का सा झटका खाती है, लड़की का संतुलन बिगड़ने लगता है. पहले तो वह खुद को संभालने की कोशिश करती है. अचानक उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह पीछे की तरफ फिसलकर नीचे गिर जाती है. यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि देखने वाले भी समझ नहीं पाते कि अभी क्या हो गया.

हैरान कर देगा नजारा

इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं. हालांकि वीडियो में आगे की स्थिति साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन यह साफ है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती थी. दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हंसते नजर आए, वहीं कई लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

लड़की पूरी तरह से दारू के नशे में धुत्त है वह थार की छत पर बैठ जाती और ड्राइवर स्टंट कराने की कोशिश करता है लड़की तुरंत नीचे जाकर गिरती है। ऐसे शराबियों के साथ में ऐसा होना बहुत जरूरी होता है ,अब आगे से ये कभी ऊपर नहीं बैठेगी pic.twitter.com/HisY39UjXy — Pradeep Chaudhary (@pradeepgr63) April 16, 2026

लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @pradeepgr63 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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