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थार की छत पर बैठकर डांस करने लगी लड़की, तभी जो हुआ देखकर चौंक ही जाएंगे

Viral Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय सड़क पर एक थार गाड़ी चल रही है और उसकी छत पर एक लड़की बैठकर डांस करने लगती है. मगर तभी जो हुआ किसी को भी हैरान कर देगा.

Published date india.com Updated: April 18, 2026 1:00 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है, जो कभी-कभी मजेदार तो लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा खतरा भी कम नहीं होता. अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है. इसमें एक लड़की का अंदाज पहले तो लोगों को मजेदार लगता है. मगर फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय सड़क पर एक थार गाड़ी चल रही है और उसकी छत पर एक लड़की बैठकर डांस करने लगती है. शुरुआत में माहौल काफी हल्का-फुल्का नजर आता है. लड़की बेफिक्र होकर म्यूजिक की धुन पर झूम रही होती है, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पल को कैमरे में कैद कर रहे होते हैं. सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति बदल जाती है.

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बैलेंस बिगड़ा और गिर पड़ी लड़की

इसमें देखेंगे जैसे ही गाड़ी हल्का सा झटका खाती है, लड़की का संतुलन बिगड़ने लगता है. पहले तो वह खुद को संभालने की कोशिश करती है. अचानक उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह पीछे की तरफ फिसलकर नीचे गिर जाती है. यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि देखने वाले भी समझ नहीं पाते कि अभी क्या हो गया.

हैरान कर देगा नजारा

इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं. हालांकि वीडियो में आगे की स्थिति साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन यह साफ है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती थी. दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हंसते नजर आए, वहीं कई लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @pradeepgr63 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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