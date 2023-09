Shocking: 12 साल के बच्चे ने Train Accident होने से रोका! जानना है कैसे किया तो देख लिजिए ये Video

Shocking Video: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 12 साल के एक लड़के ने रेल हादसा (Train Accident) होने से रोक लिया. बच्चे की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई. दरअसल, इस बच्चे ने लोको पायलट की उस समय मदद की जब वह तेज बारिश में डैमेज ट्रेक पर ट्रेन चला रहा था और उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं था. इतना में इस बच्चे ने अपनी लाल शर्ट लहराकर इस ट्रेन को रुकने का इशारा किया.

बच्चे के ट्रेन के सामने लाल रंग की शर्ट लहराने पर लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और इतना बड़ा हादसा होने से बच गया. यह घटना पिछले गुरुवार (21 सितंबर) को भालुका रोड यार्ड के पास हुई, जब सियालदह से सिलचर तक कंचनजंगा एक्सप्रेस जा रही थी. अब ये बच्चा सोशल मीडिया पर हीरो बन गया है. हर तरफ इस बच्चे के चर्चे हो रहे हैं.

Mr. Mursalin, 8, Saved hundreds of lives from #TrainAccident in Malda, West Bengal.

Meet Mursalin, a student of class 5th standard, at d risk of his own life, saved lives of hundreds of passengers traveling by Kanchanjunga Express from Sealdah to Silchar near Bhaluka #viralvideo pic.twitter.com/BkqfJJcver

